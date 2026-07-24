Facebook satıcılar için özel bir uygulama ve ücretsiz doğrulama sistemi başlattı

Meta bünyesindeki sosyal ağ Facebook, kullanıcı etkileşimini artırmak ve platform içi ticaret süreçlerini düzenlemek amacıyla büyük güncellemeler duyurdu. Artık Marketplace platformunun aktif satıcıları için özel bir mobil uygulama sunulacak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için ücretsiz bir kimlik doğrulama sistemi getirilecek. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Şu anda Facebook Marketplace, her ay 430 milyondan fazla ilanın yayınlandığı devasa bir ilan panosuna dönüşmüş durumda. 1,1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan bu hizmet, özellikle genç nesil arasında popülerlik kazanıyor. Ixbt.com'un haberine göre, yeni kullanıma sunulan “Seller” uygulaması, satıcılara ürünlerini yönetme, alıcılarla iletişim kurma ve satış istatistiklerini takip etme konusunda geniş imkanlar sunuyor.

Yeni doğrulama sistemi ve güvenlik

Facebook kullanıcıları için bir diğer önemli yenilik ise “Facebook Verified” sistemidir. Belirtmek gerekir ki bu, ücretli “Meta Verified” aboneliğinden farklıdır ve tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu sistem aracılığıyla kullanıcılar, selfie çekerek gerçek bir kişi olduklarını doğrulayabilirler. Doğrulamayı geçen profillerde beyaz bir daire içinde bir işaret belirecek ve bu işaret Facebook Dating, Marketplace ve Groups bölümlerinde görünecektir.

Bu önlem, platformdaki bot ve sahte hesap sayısını azaltmaya hizmet edecektir. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu fonksiyon büyük önem taşıyor, çünkü yerel gruplarda ve ticaret platformlarında güvenilir satıcıyı belirlemek her zaman güncel bir konu olmuştur. Yeni işaret, kullanıcıya karşısındaki kişinin gerçek olduğuna dair güvence verir.

Video içerik ve yapay zeka imkanları

Ayrıca Facebook, uygulamanın ana arayüzünde videoları tam ekranda izlemeye olanak tanıyan yeni bir tasarımı test ediyor. Bu özellik başlangıçta video içeriğe talebin yüksek olduğu uluslararası pazarlarda uygulanacak. Kullanıcılar istedikleri zaman bu arayüzü kapatıp geleneksel akış (feed) görünümüne geri dönebilecekler.

Meta şirketi, uygulamalarına yapay zeka (AI) teknolojilerini de aktif olarak entegre ediyor. Gelecekte satıcılar için şu kolaylıkların sağlanması bekleniyor:

AI yardımıyla ürün açıklamalarının otomatik yazılması;

Gruplardaki sorulara yanıt bulmak için akıllı arama;

Satış süreçlerini otomatikleştirmek için özel botlar.

Şirket son aylarda, Facebook Groups için Reddit tarzı “Forum” uygulaması ve geliştiriciler için “Pocket” platformu dahil olmak üzere bir dizi yeni proje tanıttı. Bu tür adımlar, Facebook platformunu sadece bir sosyal ağ değil, kapsamlı bir ekosisteme dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır.