Fiorentina, Manchester City'nin yeteneğini gözüne kestirdi: Claudio Echeverri İtalya'ya transfer olabilir

İtalyan kulübü Fiorentina, transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor. Kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, teknik direktör Fabio Grosso'nun kadrosunu güçlendirmek amacıyla Manchester City'nin en parlak genç yeteneklerinden biri olan Claudio Echeverri için görüşmelere başladı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, "Mor Menekşeler"in hücum hattında büyük bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Claudio Echeverri, Arjantin futbolunun son yıllardaki en büyük keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor. 2006 doğumlu olan bu orta saha oyuncusu, şu anda Manchester City kampında Enzo Maresca yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Goal.com'un haberine göre, İtalyan teknik adam, genç yeteneğin geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce onu yakından takip ediyor.

Fiorentina kadrosunu yenilemeye devam ediyor

Fiorentina, mevcut transfer döneminde şimdiden birçok önemli hamleye imza attı. Takıma Gremio'dan defans oyuncusu Viery, Udinese'den orta saha oyuncusu Arthur Atta ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai katıldı. Ayrıca kulüp, Giovanni Fabbian ve Marco Brescianini ile kalıcı sözleşmeler imzalarken, Radu Drăgușin ve Álex Jiménez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Echeverri için verilen mücadelede Fiorentina yalnız değil. Daha önce İtalyan kulübü Monza da oyuncuya ilgi göstermişti. Ancak Paratici'nin çabaları sayesinde şu anda Floransa ekibi bu yarışta önde görünüyor. Geçen sezonu Bayer Leverkusen ve Girona'da geçiren Echeverri, Avrupa futboluna uyum sürecini çoktan başlattı.

Manchester City yönetimi, oyuncuyu tamamen elden çıkarmaya niyetli değil. Claudio Echeverri'nin düzenli forma şansı bulabilmesi için Serie A'ya kiralanması yüksek bir ihtimal. Bu durum, teknik kapasitesi yüksek ve hızlı bir oyun kurucuya ihtiyaç duyan Fabio Grosso yönetimindeki Fiorentina için biçilmiş kaftan.

Bu transferin gerçekleşmesi, Fiorentina için sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kulübün prestiji açısından da büyük önem taşıyor. Manchester City gibi dev bir kulübün en önemli yeteneklerinden birini kadroya katmak, kulübün gelecek sezon üst sıralar için mücadele etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.