GeForce RTX 3060 hâlâ güncel: Yeni RTX 4060 ve Radeon RX 7600'ü geride bıraktı

Ekran kartı pazarında beklenmedik bir durum yaşanıyor: Birkaç yıl önce piyasaya sürülen GeForce RTX 3060 modeli, haleflerine ve rakiplerine karşı üstünlüğünü koruyor. Yeni oyunlar ve karmaşık grafik testleri, bu ekran kartının daha modern ve pahalı modellerden bile daha uzun ömürlü olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

3DCenter portalı tarafından yapılan analizlere göre, NVIDIA'nın 12 GB video belleğine sahip eski modeli, yeni oyunlarda konumunu kaybetmediği gibi, GeForce RTX 4060 ve Radeon RX 7600 gibi 8 GB belleğe sahip kartları da geride bırakıyor. PC Games Hardware dergisinin 2026 yılı oyun test sonuçları 2023 verileriyle karşılaştırıldığında, eski mimarinin üstünlüğü açıkça ortaya çıktı.

Bellek kapasitesi belirleyici faktör oldu

Araştırma sonuçları, Full HD (1080p) çözünürlükte GeForce RTX 4060'ın RTX 3060 üzerindeki üstünlüğünün yüzde 23,5'ten yüzde 18,8'e düştüğünü gösterdi. Radeon RX 7600 modelinde ise bu düşüş daha belirgin olup yüzde 20,7'den yüzde 11,8'e geriledi. Bu, modern oyunların talepleri arttıkça, yeni nesil uygun fiyatlı modellerin gücünü kaybettiği anlamına geliyor.

En ilginç durum 4K çözünürlük testlerinde gözlemlendi. Burada GeForce RTX 3060, 12 GB belleği sayesinde her iki yeni rakibini de geride bırakmayı başardı. GeForce RTX 4060, önceki modelin performansının sadece yüzde 97,2'sini sergileyebilirken, Radeon RX 7600'ün performansı yüzde 94,9'a kadar düştü.

Uzmanlara göre bu durum sürücü güncellemeleri veya Ampere mimarisinin bir mucizesi değil, tamamen teknik bir gösterge olan video bellek (VRAM) kapasitesi ile ilgili. Modern oyunlar, özellikle yüksek grafik ayarlarında 8 GB bellek ile sınırlandırılıyor. Sonuç olarak, 12 GB belleğe sahip eski kart, verileri işlerken daha rahat hareket ediyor.

Pazardaki yeri ve beklentiler

Üst segmentte yer alan GeForce RTX 4070 gibi modellerin RTX 3060 ile arasındaki mesafeyi koruduğu ve hatta farkı açtığı dikkat çekiyor. Bu da sorunun sadece orta segmentteki bellek kapasitesi kısıtlı kartlarla ilgili olduğunu doğruluyor. GeForce RTX 3060, fiyat-performans oranı yeni modellerden geri kalmadığı için hâlâ en popüler tercihlerden biri olmaya devam ediyor.

GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;

GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;

Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.

Sonuç olarak, ekran kartı seçerken sadece çıkış yılına veya serisine değil, teknik parametrelere, özellikle bellek kapasitesine dikkat etmek önemlidir. GeForce RTX 3060 örneği, bazen doğru seçilmiş teknik özelliklerin bir cihazın eskime süresini birkaç yıl daha erteleyebileceğini kanıtlıyor.