Starlink ve yapay zeka Kolombiya ormanlarındaki nadir hayvanları arıyor

·46·Teknoloji
Starlink ve yapay zeka Kolombiya ormanlarındaki nadir hayvanları arıyor

Kolombiya'nın ulaşılması zor tropikal ormanlarında nadir hayvan türlerini inceleme ve doğayı koruma süreci teknolojik bir devrim dönemine adım attı. Microsoft AI for Good Lab girişimi kapsamında oluşturulan SPARROW projesi, artık Starlink uydu interneti sayesinde verileri gerçek zamanlı olarak işleme imkanına kavuştu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Saha araştırmalarının temel sorunu her zaman büyük hacimli verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle ilgili olmuştur. Ormanlara yerleştirilen kameralar ve ses sensörleri her gün binlerce saatlik video ve ses kaydı alıyor. Eskiden uzmanlar bu materyalleri manuel olarak incelemek zorundaydı, bu da aylarca zaman alıyor ve ekosistemdeki değişikliklere hızlı tepki verilmesini engelliyordu.

SPARROW projesinin imkanları

ixbt.com'un verilerine göre SPARROW (Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch), güneş enerjisiyle çalışan akustik ve uzaktan izleme sistemidir. Bu cihazlar, hayvanlar dünyası açısından zengin ancak geleneksel iletişim altyapısının bulunmadığı bölgelere yerleştiriliyor. Starlink, bu istasyonları bulut analiz sistemlerine bağlayarak kesintisiz veri aktarımı sağlıyor.

Yapay zeka teknolojileri, toplanan materyalleri otomatik olarak analiz ederek hayvan türlerini tanıyabiliyor, sıra dışı davranışlarını tespit edebiliyor ve önemli ekolojik sinyalleri kaydedebiliyor. Bu, bilim insanlarına aylarca beklemek yerine elde edilen sonuçları anında analiz etme ve nadir türleri korumaya yönelik hızlı kararlar alma imkanı tanıyor.

Küresel önem ve gelecekteki perspektifler

Bu proje, modern teknolojilerin doğayı korumada ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Starlink gibi küresel uydu ağları, dünyanın en ücra noktalarını bile dijital dünyaya bağlayabildiği için biyolojik çeşitliliği inceleme kalitesi yeni bir seviyeye taşındı.

Özbekistan koşullarında da bu tür teknolojilerin kullanılması, özellikle dağlık bölgeler ve çöl alanlarındaki nadir hayvanların (örneğin kar leoparı veya saygalar) izlenmesinde büyük verimlilik sağlayabilir. Kolombiya deneyimi, yapay zeka ve yüksek hızlı internet iş birliğinin insanlığın doğanın sırlarını daha hızlı anlamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Şu anda araştırmacılar, SPARROW sistemi aracılığıyla elde edilen veriler temelinde hayvanların yeni davranış modellerini keşfediyorlar. Bu sadece belirli bir türü korumaya değil, aynı zamanda tüm ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamaya da hizmet ediyor.

StarlinkMicrosoftYapay ZekaEkolojiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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