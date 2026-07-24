Leandro Paredes final hakkında: «İspanya hak ederek kazandı»

Arjantin milli takımı orta sahası Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası finali etrafında dolaşan «siyasi oyunlar» ve çeşitli komplo teorilerine yanıt verdi. Tartışmalı tahminlere kapılmadan, İspanya'nın final maçında daha iyi bir performans sergilediğini açıkça kabul etti.

19 Temmuz'da oynanan finalde İspanya, Arjantin'i 1:0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

«Bu söylentileri duyunca insan çıldırabilir»

Ole gazetesinin aktardığına göre Paredes, Dünya Kupası öncesinde, turnuva sırasında ve finalden sonra yayılan dedikoduların haddinden fazla arttığını belirtti.

«Duyduğunuz söylentilere bakınca insan çıldırabilir. Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında söylenenler...» dedi futbolcu.

Ancak hangi siyasi oyunları veya komplo teorilerini kastettiğine dair detay vermedi.

Paredes, İspanya'nın galibiyetini kabul etti

Arjantinli orta saha oyuncusu, finaldeki mağlubiyeti dış etkenlerle açıklamaya çalışmadı. Aksine, rakip takımın belirleyici maçta daha iyi oynadığını itiraf etti.

«Finalde İspanya Arjantin'den daha iyi oynadı. Onlar hak ederek kazanan taraf», dedi Paredes.

Bu görüşü, final etrafındaki tartışmalardan bağımsız olarak sahadaki sonucu kabul etmenin önemini gösterdi.

Arjantin turnuvadan memnun

Paredes, Arjantin milli takımının şampiyonluğu kazanamamış olsa da turnuvayı yüksek bir seviyede tamamladığını vurguladı.

Takım finale kadar ulaştı ve bir büyük turnuvada daha kupa için mücadele etti. Futbolcu için asıl gurur kaynağı, son yıllardaki emek ve istikrarlı sonuçlardır.

«Çok güçlü bir Dünya Kupası geçirdik. Şimdi yaptığımız işten ve son sekiz yılda elde ettiğimiz başarılardan memnuniyet duyabiliriz.»

«Bu takımın bir parçası olmak bir onur»

Paredes, Arjantin milli takımının son sekiz yıldaki yolculuğuna özel bir vurgu yaptı. Ona göre zaman geçtikçe futbolcular ve taraftarlar bu dönemin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacak.

«Bu takımın bir parçası olmak benim için bir onur. Zaman geçtikçe bunun ne kadar eşsiz olduğunu daha iyi anlıyoruz.»

Finaldeki mağlubiyet Arjantin için ağır olsa da Paredes, takımın genel yolculuğunun ve elde edilen başarıların tek bir maçla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Final sonrası tartışmalara nokta mı koydu?

Paredes'in açıklaması, Arjantin'in mağlubiyetinin ardından ortaya çıkan çeşitli spekülasyonlara bir yanıt olarak kabul ediliyor. Futbolcu, İspanya'nın üstünlüğünü kabul ederek ana odağı takımının emeğine ve uzun yıllara dayanan başarılarına çevirdi.

Sizce İspanya finalde hak ederek mi kazandı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.