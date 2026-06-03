Bitcoin 2022 senaryosunu tekrarlıyor: Analistler düşüş konusunda uyardı

Çarşamba günü Bitcoin (BTC) fiyatı son iki ayın en düşük seviyelerinde dalgalanarak 2022'deki "ayı" piyasasıyla benzerlikler göstermeye başladı. TradingView verilerine göre, Bitstamp borsasında fiyat en son Nisan ayı başında görülen 65.362 USD seviyesine geriledikten sonra oynaklık biraz azaldı. Bu haberi Cointelegraph.com duyurdu.

Milyarlarca dolarlık likidasyonların ardından analistler, BTC/USD paritesi için en kötü günlerin henüz geride kalmış olabileceğine dair yeni uyarılarda bulunuyor. Tanınmış analist Rekt Capital, 50 aylık üstel hareketli ortalamaya (EMA) dikkat çekerek, bu çizginin şu anda 66.628 USD seviyesinde olduğunu vurguladı.

Uzman, X sosyal ağındaki gönderisinde, "Zamanla Bitcoin'in bu EMA seviyesinin altına düşmesi ve bu 'ayı' piyasasında makroekonomik düşüşü sürdürmesi olasılığı yüksek" diye yazdı. Eğer 2022 tarih tekerrür ederse, fiyatın önce biraz yükselmesi, ardından 50 aylık EMA destek seviyesini tamamen kaybetmesi bekleniyor.

Başka bir işlemci olan Leviathan ise mevcut piyasa durumunun önceki döngüyü "neredeyse mükemmel" bir şekilde kopyaladığını belirtti. Ona göre her aşama aynı sırayla gerçekleşiyor ve şu anda 60.000 USD seviyesi piyasanın kaderini belirleyen en önemli nokta olarak hizmet ediyor.