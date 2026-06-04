Bitcoin fiyatı 62.000 dolara geriledi: Milyarlarca dolar likide edildi

Kripto para piyasasında keskin bir düşüş gözlendi: Bitcoin fiyatı 62.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş sonucunda vadeli işlem piyasalarında milyarlarca dolar değerindeki uzun (yükseliş yönlü) pozisyonlar likide edildi, bu da piyasadaki satış baskısını daha da artırdı. Coindesk.com bu konuda haber veriyor.

Analistlere göre, Bitcoin fiyatındaki bu oynaklık yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Son 24 saatte piyasa değeri önemli ölçüde azaldı, bu durum yalnızca ana kripto parayı değil, aynı zamanda Ethereum ve diğer altcoinlerin fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Likidasyon dalgası esas olarak yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıları vurdu. Borsa verilerine göre, Bitcoin fiyatındaki ani düşüş nedeniyle otomatik olarak kapatılan pozisyonların hacmi son ayların rekor seviyesine ulaştı.

Şu anda piyasa katılımcıları Fed kararlarını ve küresel ekonomik göstergeleri yakından izliyor. Kripto piyasası geleneksel finans piyasalarıyla, özellikle Nasdaq ve S&P 500 endeksleriyle korelasyonunu korurken, Bitcoin için 60.000 dolarlık psikolojik sınır önemli bir destek noktası olmaya devam ediyor.