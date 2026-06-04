Arthur Hayes, yapay zeka IPO'ları gölgesinde HYPE ve NEAR tokenlerini sattı

BitMEX'in kurucularından biri Arthur Hayes, Hyperliquid (HYPE) ve Near Protocol (NEAR) token rezervlerinden vazgeçtiğini duyurdu. Daha önce bu varlıklar için yüksek fiyat tahminlerinde bulunan Hayes, stratejisini tamamen değiştirdiğini belirtti. Cointelegraph.com haberi veriyor.

Hayes'in bu kararı almasında Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarının artması, 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar beklenen üç büyük 'Yapay Zeka IPO'su' ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerde kazanmak için yapay zekaya karşı politika izleyeceğine dair spekülasyonlar etkili oldu. X sosyal medya platformundaki paylaşımında piyasa zirvelerinin eylül ayına kadar gerçekleşeceğini ve kâr realize etme zamanının geldiğini yazdı.

Onchain Lens verilerine göre Hayes, yaklaşık 18 milyon dolar değerinde 247.334 adet HYPE tokeni sattı. Bu satışlar, Hayes ile Multicoin Capital kurucusu Kyle Samani arasındaki 100.000 dolarlık hayır bahsinden kısa süre sonra gerçekleşti. Hayes daha önce HYPE fiyatının ağustos ayına kadar 150 dolara ulaşacağını, NEAR'ın ise 2027'ye kadar 20 kat artacağını tahmin etmişti.

Şu anda yatırımcılar, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, Anthropic ve Elon Musk'ın SpaceX şirketleri tarafından beklenen IPO süreçlerini yakından takip ediyor. SpaceX zaten gizlice başvuru yaparken, Anthropic borsaya açılmak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankaları devreye aldı.

Son 24 saatte HYPE fiyatı %8,4 düşerek 65 dolara geriledi, NEAR ise %17,4 değer kaybederek 2,34 dolara indi. Piyasa katılımcıları, bu büyük satışların ve beklenen teknoloji IPO'larının kripto para piyasasındaki likiditeyi nasıl etkileyeceğini analiz ediyor.