Kavga eden ebeveynlerini ayırmaya çalışan yavru dağ sıçanı sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sosyal medyada bir dağ sıçanı ailesinin yer aldığı ilginç bir video geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde iki yetişkin dağ sıçanının kavga ettiği, yavrularının ise onları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Küçük dağ sıçanı aralarına girerek kavgayı durdurmaya çalıştı. Bir o yana bir bu yana geçerek yetişkinleri birbirinden uzaklaştırmaya çabaladı. Bu anlar tesadüfen kameraya yansıdı.

Video, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini hızla çekti. Yorumlarda birçok kişi yavru dağ sıçanının hareketini takdir ederek, "Hayvanlar da akıllı", "Ne kadar sevimli bir manzara" gibi ifadeler kullandı.

Kısa klip, hayvanlar arasındaki ilişkilerin de insanlara tanıdık gelen durumları anımsatabileceğini gösterdi. Yavru dağ sıçanının ebeveynleri arasındaki kavgaya müdahale etmesi, videonun en çok konuşulan kısmı oldu.