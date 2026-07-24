Tıpta yeni bir dönem: Dron ile ilaç teslimatı başlatıldı

·52·Teknoloji
Tıpta yeni bir dönem: Dron ile ilaç teslimatı başlatıldı

Rusya'nın Sahalin bölgesinde ilk kez insansız hava aracı kullanılarak tıbbi kargo teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Bu olay, bölge tıbbı için önemli bir dönüm noktası olup, uzak ve ulaşımı zor bölgelere acil yardım sağlama kapasitesini genişletiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş, “Avrora BAS” şirketi tarafından organize edilmiş olup, taşıma görevini “Drone Solutions” tarafından geliştirilen “Aist” tipi uçak modelli dron gerçekleştirdi. Cihaz, Korsakov bölge merkez hastanesinden Ozyorskoye köyüne kadar olan 32 kilometrelik mesafeyi katetti. Bölge hükümeti basın servisi verilerine dayanarak ixbt.com bunu bildirmektedir.

Dikkat çekici olan husus, dronun sadece ilaçları hedefe ulaştırmakla kalmayıp, dönüşte hastaların kan tahlili örneklerini de getirmiş olmasıdır. Bu süreç, “ERA-GLONASS” devlet sistemi tabanlı kimlik doğrulama platformu üzerinden çevrimiçi olarak takip edildi.

Hız ve sıcaklık kontrolü

“Aist” dronu, cihazın yerleşik ağına bağlı özel bir termokutu ile donatılmıştır. Bu, dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun, ısıya duyarlı ilaçların ve biyolojik materyallerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Örneğin, ilk uçuşun yapıldığı gün hava sıcaklığının oldukça yüksek olmasına rağmen, yükler belirlenen standartlarda korunmuştur.

Yeni sistemin en büyük avantajı hızıdır. Korsakov'dan Ozyorskoye'ye olan mesafeyi dron 19 dakikada katetti. Bu, otomobil ile teslimat süresinden iki kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Acil durumlarda, özellikle insan hayatının saniyelere bağlı olduğu anlarda, bu hız belirleyici bir öneme sahiptir.

Uzmanlar, hava rotalarının özellikle kış fırtınalarından sonraki yolsuzluk koşullarında çok işe yaradığını belirtiyor. Özbekistan koşullarında da dağlık ve ücra köylerde tıbbi hizmet kalitesini artırmak için bu tür teknolojilerin uygulanması umut verici kabul edilmektedir. Dronlar ile ilaç teslimatı sadece zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda lojistik maliyetlerini de düşürebilir.

Bu projenin başarısı, gelecekte insansız havacılığın sivil amaçlarla, özellikle sosyal alanda yaygın kullanımının önünü açacaktır. Şu anda sistemin düzenli bir temelde hayata geçirilmesi ve uçuş güvenliğinin daha da iyileştirilmesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

DronTıpTeknolojiLojistikİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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