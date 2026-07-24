Huawei ekipmanlarından vazgeçmenin Avrupa'ya on milyarlarca avroya mal olacağı ortaya çıktı

·42·Teknoloji
Huawei ekipmanlarından vazgeçmenin Avrupa'ya on milyarlarca avroya mal olacağı ortaya çıktı

Avrupa Birliği ülkelerinde 5G ağlarının kurulumunda Huawei ve diğer Çinli teknoloji devlerinin ekipmanlarından vazgeçme sürecinin beklenenden çok daha maliyetli olacağı tahmin ediliyor. GSMA analiz merkezinin verilerine göre, bu stratejik kararın uygulanması bölge ekonomisi için 30 milyar ile 40 milyar avro arasında ek maliyete yol açabilir. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta Avrupa Komisyonu bu modernizasyon çalışmalarını yaklaşık 10-13 milyar avro civarında değerlendirmişti. Ancak yeni hesaplamalar, gerçek maliyetlerin ilk tahminlerin neredeyse üç katı olabileceğini gösteriyor. Bu durumun sadece telekom operatörlerini değil, aynı zamanda sıradan tüketicilerin bütçesini de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Maliyetlerin ana kalemleri

Maliyetlerin en büyük kısmı, yani 16 milyar ile 22 milyar avro arasındaki tutar, mobil operatörlerin baz istasyonlarını ve ağ ekipmanlarını değiştirmek için harcanacak. Huawei teknolojileri birçok Avrupa ülkesinde ağın temelini oluşturduğundan, bu süreç mevcut altyapının tamamen gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Buna ek olarak, ağ düğümleri arasındaki taşıma altyapısını güncellemek için 9-12 milyar avro daha gerekecek. Sabit geniş bant erişim ekipmanlarının değiştirilmesi ise 5 milyar avroluk ek yatırım gerektirebilir. ixbt.com yayınına göre, Huawei şu anda Avrupa Birliği mobil ağ ekipmanı pazarının en az dörtte birini kontrol ediyor.

Rekabetin azalması ve fiyat artışları

Çinli tedarikçilerin pazardan çekilmesi, Ericsson ve Nokia gibi Avrupa markalarının konumunu güçlendirebilir. Ancak rekabetin yapay olarak kısıtlanması, piyasa kuralları gereği fiyatların artmasına yol açacaktır. GSMA analistleri, pazarda tekelci bir ortam oluşmasından endişe duyuyor.

Uzmanlara göre, bu değişikliklerin sonucunda şu etkiler gözlemlenebilir:

  • Mobil iletişim hizmetleri fiyatlarının ortalama yüzde 24'e kadar artması;
  • Sabit internet hizmetleri fiyatlarının yaklaşık yüzde 19 artması;
  • Yeni 5G teknolojilerinin uygulama hızının yavaşlaması.
Özbekistan pazarında da Huawei ekipmanlarının yaygın kullanıldığı göz önüne alındığında, Avrupa'daki bu eğilim küresel teknoloji pazarındaki fiyatlandırma ve tedarik zinciri üzerinde etkisiz kalmayacaktır. Avrupa operatörleri için bu denli devasa maliyetler, inovasyona ayrılan bütçelerin azalmasına da neden olabilir.

Özetle, güvenlik gerekçesiyle alınan bu siyasi kararlar, Avrupa telekomünikasyon sektörünü ciddi finansal sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Önümüzdeki yıllarda bölgedeki dijital ekonominin gelişimi, doğrudan bu maliyetlerin nasıl karşılanacağına ve alternatif tedarikçilerle ne kadar verimli iş birliği yapılacağına bağlı olacaktır.

Huawei5GAvrupaTelekomünikasyonGSMA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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