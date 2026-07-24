Japonya Moriyasu ile devam ediyor: Halefi de belli oldu

·42·Spor
Japonya Moriyasu ile devam ediyor: Halefi de belli oldu

Japonya Futbol Federasyonu (JFA), milli takım teknik direktörü Hajime Moriyasu ile yola devam etme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, 2027 yılının başında düzenlenecek Asya Kupası sonuna kadar takımın başında kalacak.

Bununla birlikte JFA, Moriyasu'dan sonra görevi kimin devralacağını da şimdiden belirledi. Milli takımdaki teknik direktör değişimi kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Moriyasu Asya Kupası'na kadar görevde

Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Hajime Moriyasu 2027 Ocak-Şubat aylarında düzenlenecek Asya Kupası'nın sonuna kadar teknik direktörlük görevini sürdürecek.

Böylece tecrübeli teknik adam, bir sonraki büyük kıta turnuvasında da Japonya Milli Takımı'nı yönetecek.

Federasyonun bu kararı, takımda köklü değişiklikler yapmak yerine mevcut teknik direktörle bir sonraki turnuvaya hazırlanma planının tercih edildiğini gösteriyor.

Moriyasu'dan sonra takımı kim yönetecek?

Asya Kupası'nın ardından Japonya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü Go Oiwa'ya emanet edilecek.

Oiwa şu anda ülkenin U21 milli takımını çalıştırıyor. JFA'nın planına göre, Oiwa bir süre her iki görevini de eş zamanlı olarak yürütecek.

Teknik Direktör

Görevi

Planlanan Süre

Hajime Moriyasu

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü

2027 Asya Kupası sonuna kadar

Go Oiwa

Japonya U21 ve sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü

Asya Kupası'ndan sonra

Bu karar, genç milli takımla çalışan bir teknik adamın kademeli olarak A takıma geçişini sağlıyor.

Dünya Kupası'ndaki sonuç nasıldı?

Japonya, son Dünya Kupası'nda F grubunda yer aldı ve grup maçları sonunda 5 puan topladı.

Gruptan ikinci olarak çıkan takım son 16 turuna yükseldi. Ancak 1/16 finalde Brezilya'ya karşı oynadığı maçı 1-2 kaybetti.

Bu sonuca rağmen futbol federasyonu, Moriyasu'ya bir büyük turnuvada daha takımı yönetme fırsatı vermeyi uygun gördü.

Japonya'da teknik direktör değişimi önceden planlandı

Birçok milli takımda teknik direktör değişiklikleri sonuçlara bağlı olarak aceleyle yapılır. Japonya ise bir sonraki teknik direktörü önceden belirleyerek geçiş sürecini sistemli bir şekilde organize etmeyi seçti.

Şimdi Moriyasu'nun önündeki temel hedef, Asya Kupası'nda başarılı bir sonuç elde etmek. Go Oiwa ise bir yandan A takımı devralmaya hazırlanırken diğer yandan U21 takımındaki çalışmalarına devam edecek.

Sizce Japonya'nın Moriyasu'yu Asya Kupası'na kadar tutma kararı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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