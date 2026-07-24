Arsenal, Bruno Guimaraes için 70 milyon sterlinlik resmi teklif hazırlıyor

·36·Spor
Arsenal, Bruno Guimaraes için 70 milyon sterlinlik resmi teklif hazırlıyor

Londra kulübü Arsenal, yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. "Topçular", Newcastle United'ın orta saha oyuncusu ve kaptanı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için 70 milyon sterlinlik resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme The Sun tarafından duyuruldu. Goal.com ise bu haberi doğruluyor.

Mikel Arteta, takımın merkez orta sahasını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Brezilyalı futbolcu, bu pozisyon için bir numaralı aday konumunda. Newcastle yönetimi kaptanlarını satmayacaklarını defalarca belirtmiş olsa da, Londra ekibi onların kararlılığını test etmeye kararlı. Edinilen bilgilere göre, ilk görüşmeler 60 milyon sterlin civarında başlamış olsa da, Arsenal bu rakamı önemli ölçüde artırdı.

Oyuncunun isteği ve müzakerelerin durumu

Transferin gerçekleşmesindeki en kritik faktörlerden birinin Bruno Guimaraes'in kişisel kararı olması bekleniyor. Goal.com'un haberine göre, Brezilya milli takımı oyuncusu, Newcastle yönetimine Emirates Stadyumu'na taşınma arzusunu iletti. Futbolcunun pozisyonu netleştiği için taraflar arasındaki görüşmelerin bu hafta hız kazanması bekleniyor.

Arsenal için bu transfer sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda Premier Lig'deki rakiplerine karşı iddiasını ortaya koymak anlamına geliyor. Bruno Guimaraes, geçtiğimiz sezonlarda "Saksağanlar" formasıyla en istikrarlı ve yaratıcı oyunculardan biri olduğunu kanıtladı. Saha görüşü ve top kontrolü becerisi, Arteta'nın oyun anlayışına tam uyum sağlıyor.

Arsenal'in diğer transfer planları

Londra ekibi transfer piyasasında şu ana kadar nispeten sakin kalsa da, bazı önemli anlaşmaları tamamladı. Kulüp, Club Brugge kanat oyuncusu Christos Tzolis'i 34 milyon sterline kadrosuna kattı. Ayrıca, Bayer Leverkusen'den kiralanan Piero Hincapie'nin bonservisi aynı bedelle alındı. Kaleci Illan Meslier ise serbest oyuncu statüsünde takıma katıldı.

Buna rağmen takımda kadro sorunları devam ediyor. William Saliba'nın bel sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak olması, kulübü savunma hattı için yeni arayışlara itti. Ezri Konsa ve serbest oyuncu durumundaki John Stones, Arsenal'in radarında bulunuyor. Hücum hattı için Julian Alvarez ve Bradley Barcola seçenekleri de değerlendiriliyor ancak bu isimler için rekabet oldukça yüksek.

Eğer Bruno Guimaraes transferi başarıyla sonuçlanırsa, bu Arsenal'in bu yazki en pahalı ve ses getiren transferi olacak. Newcastle'ın kaptanını bırakmamak için sonuna kadar direnmesi bekleniyor, ancak Finansal Fair Play kuralları ve oyuncunun ayrılma isteği durumu Londra ekibinin lehine çevirebilir.

ArsenalNewcastleTransferBruno GuimaraesFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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