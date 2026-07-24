Avrupa transfer pazarı: Real Madrid yıldızlarıyla yollarını ayırmaya hazır

·63·Spor
Avrupa transfer pazarı: Real Madrid yıldızlarıyla yollarını ayırmaya hazır

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek ve finansal dengeyi korumak amacıyla beklenmedik kararlar alıyor. Transfer pazarındaki son gelişmelerin merkezinde İspanyol devi Real Madrid ve İngiltere Premier League temsilcileri yer alıyor. Madrid ekibi, orta saha hattını önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, Real Madrid, takımın defansif orta sahası Aurelien Tchouameni'nin satışına sıcak bakıyor. Fransız futbolcu için en büyük aday olarak Manchester United gösteriliyor. Manchester yönetimi, orta sahayı güçlendirmek için büyük bir bütçe ayırmaya hazır ve Tchouameni bu projenin kilit parçası olabilir.

Madrid'in bir diğer genç yıldızı Eduardo Camavinga da baskı altında. İçeriden bilgi veren Nicolo Schira'ya göre, futbolcunun sezon öncesi kamplarında kendini kanıtlaması gerekiyor; aksi takdirde kulüp onu transfer listesine koymayı değerlendirecek. "Kraliyet Kulübü", kadrodaki rekabeti artırmayı ve gerekirse yüksek bonservis tekliflerini kabul ederek bütçeyi dengelemeyi hedefliyor.

Savunma hattındaki değişiklikler ve Barcelona'nın planları

Savunma merkezinde de hareketli saatler yaşanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tottenham savunmacısı Cuti Romero takımdan ayrılmaya yakın. Londra ekibi, onun yerine Marcos Senesi ve Kevin Danso gibi isimleri gündemine aldı. Şu anda Inter ve Tottenham arasında görüşmeler devam etse de taraflar bonservis bedeli konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

Katalan devi Barcelona da Romero'yu yakından takip ediyor ancak finansal kısıtlamalar nedeniyle henüz resmi bir teklif yapamıyor. Sport gazetesinin haberine göre, Barcelona savunmayı güçlendirmek için ana hedef olarak Aymeric Laporte'yi belirledi. Bunun için kulübün önce mevcut savunmacılarından birini satarak yer açması gerekiyor.

İtalya futbolunda ise Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımın iki yıldızı Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku hakkındaki dedikodulara son noktayı koydu. Manna'ya göre her iki oyuncu da takımda kalacak. De Bruyne'nin eski hocası Antonio Conte hakkındaki açıklamaları kulüp yönetimini rahatsız etse de, bu konu futbolcunun tatilden dönmesinin ardından kulüp içinde çözülecek.

Goal.com'un haberine göre, transfer döneminin geri kalanında Manchester City ve Liverpool gibi takımların da hareketlenmesi bekleniyor. Özellikle Premier League'in devleri arasındaki rekabetin son haftalarda daha da kızışacağı öngörülüyor.

Real MadridTransferlerFutbolBarcelonaManchester United
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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