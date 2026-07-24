“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

·83·Teknoloji
“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

Küresel akıllı telefon pazarında gerçek bir teknolojik patlama yaşandı. Akıllı telefon devi Samsung, aynı anda üç yeni nesil katlanabilir cihazını tanıtarak ana rakibi Apple'a ağır bir darbe indirdi. Uluslararası uzmanlar tarafından “katlanabilir iPhone katili” olarak değerlendirilen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri tanıtıldı. Peki, bu cihazlar dünyayı neyle şaşırtıyor ve Ultra versiyonda ne tür gizemli özellikler var?

Zamin.uz günün en ilginç ve teknolojik açıdan devrim niteliğindeki detaylarını bir araya getirdi.

1. Galaxy Z Fold 8: Kaybolan kalınlık ve müthiş güç

Yenilenen Galaxy Z Fold 8, ergonomi ve yüksek performans arasındaki mükemmel denge haline geldi. Mühendisler bu kez cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı başardılar.

  • Devasa ekran: Ana iç ekran 8 inçe kadar genişletildi; bu, film ve video izleme ile çoklu görev (multitasking) modunda çalışma ortamını tamamen değiştiriyor.

  • İç “kalp”: Akıllı telefon en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatıldı.

  • Soğutma sistemi: Ağır oyunlarda ve karmaşık grafiklerde cihazın ısınmaması için geliştirilmiş buhar odalı soğutma mekanizması entegre edildi.

  • Baz fiyat: $1 899'dan başlıyor.

“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

2. İlk kez “Ultra” amiral gemisi: 200 MP'lik canavar

Samsung, Fold serisinde ilk kez benzersiz Galaxy Z Fold 8 Ultra sonekine sahip bir amiral gemisi tanıttı. Bu model, profesyonel içerik üreticileri ve iş dünyası temsilcileri için özel olarak tasarlandı.

Teknolojik başarı:

Cihaza 200 MP'lik ana kamera sensörü yerleştirildi; bu sensör, gece çekimi ve detaylandırma konusunda katlanabilir akıllı telefonlar arasında mutlak dünya rekortmeni oldu.

Ayrıca amiral gemisinde S Pen kalem desteği korundu ve genişletilmiş yapay zeka (Galaxy AI) algoritmaları eklendi. Metin düzenleme, ses işleme ve fotoğraf/video profesyonel düzenlemede eşsiz bir yardımcıdır. Bu ultra premium cihazın fiyatı $2 099 dolardan başlıyor.

“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

Samsung yeni modeller karşılaştırması

Model adı

Ana avantajı

İşlemci ve AI

Başlangıç fiyatı

Galaxy Z Fold 8

İnce gövde, 8 inç büyük ekran

Snapdragon 8 Elite

$1 899

Galaxy Z Fold 8 Ultra

200 MP kamera, S Pen ve Galaxy AI

Snapdragon 8 Elite + AI

$2 099

Galaxy Z Flip 8

Mükemmel batarya, dış ekranda selfie

Tasarruflu yonga seti

$1 199

3. Galaxy Z Flip 8: Hayranların en büyük hayali alevlendi

Kompakt “kapaklı” formatındaki Galaxy Z Flip 8 modeli, kullanıcıların en çok talep ettiği istekler dikkate alınarak yeniden tasarlandı.

“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

Akıllı telefonun batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Artık kapalı durumda dış ekran üzerinden yüksek kaliteli selfie ve videolar çekme algoritmaları kökten iyileştirildi. Bu kompakt cihazın fiyatı $1 199 dolar olarak belirlendi.

The Verge, Bloomberg ve GSMArena gibi prestijli kaynaklara göre, Samsung'un bu hamlesi, Apple'ın beklenen katlanabilir iPhone tanıtımını gerçekleştirene kadar pazarı tamamen ele geçirmeyi hedefleyen stratejik bir darbedir.

“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

Bu teknolojik yenilik arkadaşlarınız için ilginç mi?

Samsung, teknoloji yarışında rakiplerini oldukça geride bırakıyor.

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Sizce Samsung'un 200 MP'lik yeni Ultra amiral gemisi, Apple'ın gelecekteki katlanabilir iPhone'unu geride bırakabilir mi? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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