“iPhone katili”: Samsung üç yeni iddialı amiral gemisini tanıttı

Küresel akıllı telefon pazarında gerçek bir teknolojik patlama yaşandı. Akıllı telefon devi Samsung, aynı anda üç yeni nesil katlanabilir cihazını tanıtarak ana rakibi Apple'a ağır bir darbe indirdi. Uluslararası uzmanlar tarafından “katlanabilir iPhone katili” olarak değerlendirilen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri tanıtıldı. Peki, bu cihazlar dünyayı neyle şaşırtıyor ve Ultra versiyonda ne tür gizemli özellikler var?

Zamin.uz günün en ilginç ve teknolojik açıdan devrim niteliğindeki detaylarını bir araya getirdi.

1. Galaxy Z Fold 8: Kaybolan kalınlık ve müthiş güç

Yenilenen Galaxy Z Fold 8, ergonomi ve yüksek performans arasındaki mükemmel denge haline geldi. Mühendisler bu kez cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı başardılar.

Devasa ekran: Ana iç ekran 8 inçe kadar genişletildi; bu, film ve video izleme ile çoklu görev (multitasking) modunda çalışma ortamını tamamen değiştiriyor.

İç “kalp”: Akıllı telefon en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatıldı.

Soğutma sistemi: Ağır oyunlarda ve karmaşık grafiklerde cihazın ısınmaması için geliştirilmiş buhar odalı soğutma mekanizması entegre edildi.

Baz fiyat: $1 899'dan başlıyor.

2. İlk kez “Ultra” amiral gemisi: 200 MP'lik canavar

Samsung, Fold serisinde ilk kez benzersiz Galaxy Z Fold 8 Ultra sonekine sahip bir amiral gemisi tanıttı. Bu model, profesyonel içerik üreticileri ve iş dünyası temsilcileri için özel olarak tasarlandı.

Teknolojik başarı: Cihaza 200 MP'lik ana kamera sensörü yerleştirildi; bu sensör, gece çekimi ve detaylandırma konusunda katlanabilir akıllı telefonlar arasında mutlak dünya rekortmeni oldu.

Ayrıca amiral gemisinde S Pen kalem desteği korundu ve genişletilmiş yapay zeka (Galaxy AI) algoritmaları eklendi. Metin düzenleme, ses işleme ve fotoğraf/video profesyonel düzenlemede eşsiz bir yardımcıdır. Bu ultra premium cihazın fiyatı $2 099 dolardan başlıyor.

Samsung yeni modeller karşılaştırması

Model adı Ana avantajı İşlemci ve AI Başlangıç fiyatı Galaxy Z Fold 8 İnce gövde, 8 inç büyük ekran Snapdragon 8 Elite $1 899 Galaxy Z Fold 8 Ultra 200 MP kamera, S Pen ve Galaxy AI Snapdragon 8 Elite + AI $2 099 Galaxy Z Flip 8 Mükemmel batarya, dış ekranda selfie Tasarruflu yonga seti $1 199

3. Galaxy Z Flip 8: Hayranların en büyük hayali alevlendi

Kompakt “kapaklı” formatındaki Galaxy Z Flip 8 modeli, kullanıcıların en çok talep ettiği istekler dikkate alınarak yeniden tasarlandı.

Akıllı telefonun batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Artık kapalı durumda dış ekran üzerinden yüksek kaliteli selfie ve videolar çekme algoritmaları kökten iyileştirildi. Bu kompakt cihazın fiyatı $1 199 dolar olarak belirlendi.

The Verge, Bloomberg ve GSMArena gibi prestijli kaynaklara göre, Samsung'un bu hamlesi, Apple'ın beklenen katlanabilir iPhone tanıtımını gerçekleştirene kadar pazarı tamamen ele geçirmeyi hedefleyen stratejik bir darbedir.

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Samsung, teknoloji yarışında rakiplerini oldukça geride bırakıyor.

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