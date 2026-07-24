Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Kimler listede?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında yeni gümrük vergileri getirdi. Washington bu kararı, küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmaya karşı gerekliliklerin yeterince yerine getirilmemesiyle açıklıyor.

Yeni tarifelerin ABD ithalatının neredeyse tamamını kapsayacağı belirtiliyor. Ancak bazı stratejik ürünler için istisnalar korunmuştur.

Yeni vergiler ithalatın yüzde 99,4'ünü kapsıyor

Edinilen bilgilere göre, yeni tarife önlemleri ABD'ye giren ithal ürünlerin yaklaşık yüzde 99,4'ünü kapsayacak.

Bununla birlikte, ekonomi ve ulusal güvenlik için önemli görülen bazı ürünlere gümrük vergisi uygulanmayacak.

İstisnalar arasına şunlar dahil edilmiştir:

petrol ve gaz;

gübreler;

bazı gıda ürünleri;

uçaklar;

kritik mineraller;

diğer ulusal güvenlik tarifelerinin uygulandığı ürünler.

Hangi ülkelere yüzde 10'luk vergi belirlendi?

Yüzde 10'luk ithalat vergisi Arjantin, Bangladeş, Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika ve Pakistan gibi ülkelerin ürünlerine uygulandı.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve İsviçre için ise genel tarife yükü yüzde 10'dan yüzde 12,5'e çıkarıldı.

Çin ve Vietnam dahil olmak üzere geri kalan 38 ülkeye yüzde 12,5'lik oran getirildi.

Ülke grubu Vergi oranı Arjantin, Kanada, Hindistan, Meksika ve diğerleri yüzde 10 Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İsviçre yüzde 10–12,5 Çin, Vietnam ve 36 ülke daha yüzde 12,5

Kazakistan ürünleri de listeye dahil edildi

Yeni karara göre, Kazakistan'dan ithal edilen ürünlere de yüzde 12,5'lik vergi belirlendi.

ABD tarafı, vergi oranlarının ve istisnaların, incelemeler sırasında tespit edilen ticari uygulamaları düzeltmek için en uygun önlem olarak seçildiğini vurguladı.

Ancak şu an için tarifelerin Kazakistan'ın hangi ihracat ürünlerini daha fazla etkileyeceğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Washington kararı zorla çalıştırma ile açıkladı

ABD yönetimi, yeni tarifelerin temel amacının küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın kullanımına karşı mücadeleyi güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Washington'un tutumuna göre, ticaret ortakları üretim süreçlerinde işçi haklarına uyulmasını daha sıkı denetlemelidir.

Bu nedenle vergiler sadece ekonomik değil, aynı zamanda çalışma standartlarını etkileyen bir araç olarak da kullanılmaktadır.

ABD ortakları karara karşı çıktı

Avrupa Birliği, Avustralya, Brezilya, Norveç ve Kanada yeni tarifeleri haksız bularak karşı çıktı.

Bu ülkeler, vergilerin ticari ilişkilere zarar vereceğinden, ürün fiyatlarını artıracağından ve misilleme önlemlerine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Şimdi asıl soru şu: ABD'nin ticaret ortakları müzakere yolunu mu seçecek, yoksa Washington ürünlerine karşı misilleme tarifeleri mi getirecek?

Sizce yeni vergiler zorla çalıştırmaya karşı mücadeleyi güçlendirir mi, yoksa küresel ticaret gerilimlerini daha da tırmandırır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.