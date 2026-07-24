Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Kimler listede?

·689·Dünya
Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Kimler listede?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında yeni gümrük vergileri getirdi. Washington bu kararı, küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmaya karşı gerekliliklerin yeterince yerine getirilmemesiyle açıklıyor.

Yeni tarifelerin ABD ithalatının neredeyse tamamını kapsayacağı belirtiliyor. Ancak bazı stratejik ürünler için istisnalar korunmuştur.

Yeni vergiler ithalatın yüzde 99,4'ünü kapsıyor

Edinilen bilgilere göre, yeni tarife önlemleri ABD'ye giren ithal ürünlerin yaklaşık yüzde 99,4'ünü kapsayacak.

Bununla birlikte, ekonomi ve ulusal güvenlik için önemli görülen bazı ürünlere gümrük vergisi uygulanmayacak.

İstisnalar arasına şunlar dahil edilmiştir:

  • petrol ve gaz;

  • gübreler;

  • bazı gıda ürünleri;

  • uçaklar;

  • kritik mineraller;

  • diğer ulusal güvenlik tarifelerinin uygulandığı ürünler.

Hangi ülkelere yüzde 10'luk vergi belirlendi?

Yüzde 10'luk ithalat vergisi Arjantin, Bangladeş, Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika ve Pakistan gibi ülkelerin ürünlerine uygulandı.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve İsviçre için ise genel tarife yükü yüzde 10'dan yüzde 12,5'e çıkarıldı.

Çin ve Vietnam dahil olmak üzere geri kalan 38 ülkeye yüzde 12,5'lik oran getirildi.

Ülke grubu

Vergi oranı

Arjantin, Kanada, Hindistan, Meksika ve diğerleri

yüzde 10

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İsviçre

yüzde 10–12,5

Çin, Vietnam ve 36 ülke daha

yüzde 12,5

Kazakistan ürünleri de listeye dahil edildi

Yeni karara göre, Kazakistan'dan ithal edilen ürünlere de yüzde 12,5'lik vergi belirlendi.

ABD tarafı, vergi oranlarının ve istisnaların, incelemeler sırasında tespit edilen ticari uygulamaları düzeltmek için en uygun önlem olarak seçildiğini vurguladı.

Ancak şu an için tarifelerin Kazakistan'ın hangi ihracat ürünlerini daha fazla etkileyeceğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Washington kararı zorla çalıştırma ile açıkladı

ABD yönetimi, yeni tarifelerin temel amacının küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın kullanımına karşı mücadeleyi güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Washington'un tutumuna göre, ticaret ortakları üretim süreçlerinde işçi haklarına uyulmasını daha sıkı denetlemelidir.

Bu nedenle vergiler sadece ekonomik değil, aynı zamanda çalışma standartlarını etkileyen bir araç olarak da kullanılmaktadır.

ABD ortakları karara karşı çıktı

Avrupa Birliği, Avustralya, Brezilya, Norveç ve Kanada yeni tarifeleri haksız bularak karşı çıktı.

Bu ülkeler, vergilerin ticari ilişkilere zarar vereceğinden, ürün fiyatlarını artıracağından ve misilleme önlemlerine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Şimdi asıl soru şu: ABD'nin ticaret ortakları müzakere yolunu mu seçecek, yoksa Washington ürünlerine karşı misilleme tarifeleri mi getirecek?

Sizce yeni vergiler zorla çalıştırmaya karşı mücadeleyi güçlendirir mi, yoksa küresel ticaret gerilimlerini daha da tırmandırır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drapatiy’nin açıklaması skandala yol açtı: Moskova nasıl yanıt verdi?Drapatiy’nin açıklaması skandala yol açtı: Moskova nasıl yanıt verdi?Bugün, 00:32Marc Cucurella Neden Asla Saçını Kesmiyor? Sebebi Herkesi AğlattıMarc Cucurella Neden Asla Saçını Kesmiyor? Sebebi Herkesi AğlattıBugün, 00:14Angelina Jolie'nin bir diğer kızı Brad Pitt'in soyadından vazgeçmek istiyorAngelina Jolie'nin bir diğer kızı Brad Pitt'in soyadından vazgeçmek istiyorDün, 22:43Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)Dün, 22:35Altın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını AydınlattıAltın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını AydınlattıDün, 22:3426 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdı26 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdıDün, 21:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu