Neymar eleştirilere yanıt verdi: Brezilyalı yıldız poker kaynaklı tartışmaya son noktayı koydu

Brezilya'nın Santos kulübü forveti Neymar, özel hayatı ve antrenman düzeni hakkında yapılan eleştirilere sert bir yanıt verdi. Futbolcu, sakatlık sonrası iyileşme sürecindeyken bir poker turnuvasında görüntülendiği için taraftarların ve medyanın baskısıyla karşılaşmıştı. 34 yaşındaki forvet, profesyonel sorumluluklarının bilincinde olduğunu vurgulayarak eleştirenleri kendi işlerine bakmaya çağırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Olayların gelişimine göre Neymar, Santos takımı Güney Amerika Kupası kapsamında Venezuela'nın Universidad Central kulübüne karşı oynayacağı maç için yola çıktığı sırada BSOP Winter poker turnuvasına katıldı. Takım deplasmandaki kritik maça hazırlanırken yıldız futbolcunun eğlence etkinliğinde yer alması birçok tartışmaya neden oldu. Ancak futbolcunun kendisi bu duruma açıklık getirdi.

Antrenman ve dinlenme dengesi

Goal.com'un haberine göre Neymar, sosyal medya üzerinden özel bir video mesajı yayınlayarak poker turnuvasının resmi izin gününe denk geldiğini açıkladı. İfadesine göre, o gün sabah saatlerinde spor salonunda antrenman yapmış ve sadece boş vaktinde turnuvaya gitmişti. Futbolcu, fiziksel durumuna ve kulübe karşı sorumluluklarına öncelik verdiğini kanıtlamak için antrenman sürecinden görüntüler de paylaştı.

"Burada ikinci antrenmanıma hazırlanıyorum. İzin günümde poker oynadığım hakkında çok konuştular. Ancak ben o gün sabah da çalıştım. Takımla deplasmana gitmememin sebebi, antrenmanlara yeni dönmüş olmamdı," diye vurguladı Neymar. Sözlerine devam ederek eleştirenleri hedef aldı: "Şimdi antrenmana devam etmeme izin verir misiniz yoksa konuşmaya devam mı edeceksiniz? Kendi işinize bakın!" şeklinde kesin ifadeler kullandı.

Santos teknik direktörü Cuca da durumu kontrol altında tutuyor. Teknik ekip, Neymar'ın fiziksel durumunu kademeli olarak iyileştirmek amacıyla onu Venezuela'daki maça götürmeme kararı almıştı. Şu anda deneyimli forvet tüm taktik antrenmanları tamamladı ve ilk 11'e dönmeye tamamen hazır.

Santos için kritik dönem

Neymar'ın sahalara dönüşü Santos için tam zamanında oldu. Şu anda takım Brezilya Ligi puan durumunda 15. sırada yer alıyor ve 19 maç sonunda sadece 21 puanı bulunuyor. Önümüzdeki Cumartesi, 25 Temmuz tarihinde Vila Belmiro Stadyumu'nda Chapecoense kulübüne karşı oynanacak maç, takımın ligdeki konumunu iyileştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Dünya futbolunun en parlak ve tartışmalı figürlerinden biri olmaya devam ettiği için Neymar'ın her adımı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Santos formasıyla sergileyeceği oyunun ve fiziksel durumunun, takımın bu sezonki genel sonuçlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.