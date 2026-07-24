Çin'de otel bilgisayarlarından RAM çalan "girişimciler" yakalandı

Çin kolluk kuvvetleri, otellerdeki yüksek performanslı bilgisayarların bileşenlerini çalan bir suç örgütünün faaliyetlerine son verdi. İki kişi, otel odalarına müşteri olarak yerleşerek sistem birimlerinin içindeki RAM modüllerini gizlice sökmüş ve bunları ikinci el piyasasında satmıştır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Olayların gelişimi, bu yılın Mayıs ayında şüphelilerden birinin özel bilgisayarlarla donatılmış bir otel odasına yerleşmesiyle başladı. Odadaki teknik cihazları parçalara ayırarak RAM modüllerini çaldı. Daha sonra bu "işi" büyütmek amacıyla kendisine bir suç ortağı da buldu.

Hırsızlık şeması ve maddi zarar

ixbt.com yayın organının bildirdiğine göre, bu ikili Mayıs ayının ikinci yarısında, yani sadece 15 gün içinde birkaç oteli "ziyaret" ederek toplam 16 adet RAM modülü çalmayı başardı. Özellikle oyun oynamaya yönelik (gaming) bilgisayarlara sahip otelleri hedef seçtiler, çünkü bu tür cihazlardaki RAM modülleri piyasada yüksek değer görmektedir.

Çalınan bileşenler derhal ikinci el piyasasına sürüldü. "Girişimcilerin" bu yasa dışı faaliyetleri sonucunda toplamda 2000 ABD doları civarında gelir elde ettikleri belirtiliyor. Ancak planları uzun sürmedi.

Bilgisayarların en önemli parçalarından biri olan RAM modülleri çalındıktan sonra cihazlar doğal olarak çalışmaz hale geldi. Otel yöneticileri teknik arızaları kontrol ederken sistem birimlerinin içinin boşaltıldığını fark etti ve derhal polise başvurdu.

Suçun ortaya çıkarılması

Yürütülen operasyonel soruşturma sonucunda polis, Li ve Chen isimli şahısları yakalamayı başardı. Şu anda haklarında yasal süreç başlatılmış durumda. Bu durum, otel işletmecilerinin teknik donanımlarını korumaları, özellikle sistem birimlerini özel kilitler veya mühürlerle donatmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Son yıllarda bilgisayar oyun kulüpleri ve teknik donanımlı otellerin sayısı artmaktadır. Çin'de yaşanan bu olay, işletmecileri değerli teknik ekipmanların güvenliğine daha ciddi dikkat etmeye teşvik etmelidir. Zira RAM gibi küçük boyutlu bileşenleri gizlice dışarı çıkarmak kolaydır, ancak bunların kaybolması tüm sistemin faaliyetini durdurur.