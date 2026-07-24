Real Madrid Rodri için harekete geçti: Görüşme gerçekleştirildi...

Real Madrid, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katmak için ilk adımları attı. Haberlere göre, kulüp temsilcileri futbolcunun menajerleriyle İspanya başkenti yakınlarında bir görüşme gerçekleştirdi.

Eflatun-beyazlılar, Rodri'yi ana transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Ancak henüz Real Madrid ile Manchester City arasında doğrudan bir müzakere başlamadı.

Rodri'nin menajerleriyle görüşme yapıldı

Sky Sport'un haberine göre, Salı günü Real Madrid temsilcileri Madrid yakınlarındaki bir restoranda Rodri'nin menajerleriyle masaya oturdu.

Görüşmede olası transfer şartları ve futbolcunun İspanya'ya dönme ihtimalinin ele alındığı belirtiliyor.

Madrid kulübü şu anda öncelikle Rodri ve temsilcileriyle kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Real Madrid 2030'a kadar sözleşme teklif edebilir

Kaynağa göre, Real Madrid 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Rodri'nin de İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak futbolcunun Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İngiliz kulübü birkaç hafta önce kendisine yeni bir sözleşme teklif etti, ancak taraflar henüz uzatma konusunda nihai bir karara varmadı.

Kulüpler arasında henüz görüşme olmadı

Şu anda transfer süreci başlangıç aşamasında.

Real Madrid futbolcunun temsilcileriyle temasa geçti ancak Manchester City'ye henüz resmi bir teklif sunmadı.

Bu nedenle Rodri'nin Madrid'e transferi henüz kesinleşmiş bir konu değil. Eğer futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşılırsa, bir sonraki aşamada kulüpler arasında bonservis bedeli üzerine müzakereler başlayabilir.

Rodri geçen sezon nasıl bir performans sergiledi?

İspanyol orta saha oyuncusu geçen sezon Premier Lig'de 21 maça çıktı ve 1 gol attı.

2026 Dünya Kupası'nda ise İspanya Milli Takımı'nın 8 maçının tamamında forma giydi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Gösterge Sonuç Premier Lig maçları 21 maç Golleri 1 gol City ile sözleşme 2027'ye kadar Olası yeni sözleşme 2030'a kadar

Rodri, Real Madrid'in ana hedefi haline geldi

Madrid kulübü, orta sahayı güçlendirmek için Rodri'yi öncelikli aday olarak görüyor. Futbolcunun tecrübesi, top kontrolü ve oyun temposunu yönetme becerisi, onu Real Madrid için kritik bir transfer haline getirebilir.

Ancak transferin gerçekleşmesi futbolcunun nihai kararına, Manchester City'nin tutumuna ve olası bonservis bedeline bağlı olacak.

Sizce Rodri, Manchester City'den ayrılarak Real Madrid'e gitmeli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.