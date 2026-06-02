Yulduz Usmonova ve Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı (video)

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Yulduz Usmonova ve Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı (video)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığı sanatçıları ödüllendirme töreninde Yulduz Usmonova ile gerçekleşen diyalog, sosyal medyada geniş çapta tartışılıyor.

Söz alan Usmonova, devlet tarafından gösterilen ilgi için minnettarlığını dile getirirken bazı sorunlara da değindi. Usmonova, unvan alan bazı sanatçıların daha sonra sanattan uzaklaştığını vurguladı.

“Bu unvanlar sanatçıyı teşvik etmeli, motivasyon vermeli ve halka hizmet etmeye yönlendirmelidir. Sanatın ekmeğini yiyorsanız çalışmalısınız. Devlet sanattan hiçbir zaman desteğini esirgemedi, şimdi biz de buna layık bir karşılık vermeliyiz” dedi.

Ayrıca usta-çırak geleneklerinin güçlendirilmesi ve sanatçıların toplum ve devletle uyum içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Yulduz Usmonova'nın samimi ve cesur fikirlerini takdirle karşıladı.

“Yulduz Usmonova birçok önemli konuyu gündeme getirdi. Çalışkanlığı, özgüveni ve halk arasındaki itibarı takdire şayandır. Eğer tüm sanatçılar sizin gibi çalışırsa, konser de olur, sinema da olur, sonuç da alınır” dedi.

Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı, sanat camiasına başarılar dileyerek emeklerinin ülke kalkınması için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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