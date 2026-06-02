Kültür ve sanat alanını geliştirmeye yönelik tarihi kararname imzalandı

Ülkemizin kültür, sanat ve yaratıcı endüstri temsilcileri için gerçek anlamda tarihi ve sevinçli günler başladı! Cumhurbaşkanımız tarafından «Kültür, sanat ve edebiyat alanlarının daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı tedbirler hakkında» önemli bir kararname imzalandı.

Bu tarihi adımı Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva kendi resmi sayfasında büyük bir memnuniyetle karşıladı ve kültür insanları için yaratılan eşsiz fırsatlara değindi ve.

«Kültürün gelişimi için sadece ilham değil, aynı zamanda yaratıcı fikirleri hayata geçirmeyi sağlayan şartlar da çok önemlidir. Yaratıcı endüstriyi oluşturmak ise gerçek bir destek gerektirir. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir desteği sağlayan tarihi bir kararname imzalandı», — diye vurguladı Saida Mirziyoyeva.

«Yaratıcılığa Yatırım» fonu ve vergilerden büyük muafiyetler

Yeni belgeye göre ülkemizde «Yaratıcılığa Yatırım» devlet hedef fonu resmen kuruluyor. En sevindirici olanı, bu fona umut verici ve parlak yaratıcı projeleri hayata geçirmek ve finanse etmek amacıyla her yıl devlet tarafından 200 milyar som kaynak ayrılacak.

Ayrıca, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren girişimciler ve şirketler için eşsiz vergi tatilleri veriliyor. Artık:

Konser programları düzenleyen girişimciler;

Film ve dizi çeken yapım şirketleri;

Çocuklar için içerik üreten sanatçılar;

Özel tiyatrolar, yaratıcı stüdyolar ve kültür alanındaki özel eğitim kurumları.

Bu temsilciler tamamen muaf tutulacakkatma değer vergisi (KDV), kurumlar vergisi, ciro vergisi, arazi ve emlak vergilerinden, ayrıca çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisinden (GVK).

Bunun yanı sıra, yabancı sinemacılar için de Özbekistan'ın kapıları ardına kadar açılıyor. Yabancı film şirketlerinin ülkemiz topraklarında film ürünleri üreterek elde ettikleri gelirler, yerleşik olmayanların geliri olarak vergi matrahına dahil edilmeyecektir.

Kazananlara yüz milyonlarca ödül ve ustalara teşvik

Kararnamede yetenekleri keşfetme ve onları layıkıyla ödüllendirme sistemi de kökten yenilendi. Prestijli uluslararası ve cumhuriyet çapındaki yarışmalarda zafer kazanan sanatçılar, aşağıdaki miktarlarda büyük para ödülleri ile ödüllendirilecekler:

Büyük Ödül (Grand Prix) ve 1.lik için: sırasıyla 300 milyon ve 100 milyon som;

2.lik sahipleri için: 200 milyon ve 50 milyon som;

3.lük sahipleri için: 100 milyon ve 25 milyon som.

Önemli emekler veren eğitimcilerimiz de unutulmadı. Söz konusu kazananları yetiştiren fedakâr öğretmenler ve konser sanatçılarına yıl boyunca maaşlarının yüzde 100'üne kadar özel ek ödeme yapılacaktır.

İhtiyaç sahibi çalışanlar için konut imkânı

Sanatçıların sosyal koruması konusunda da çok güzel bir haber açıklandı. Kararnameye göre, her yıl kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışan ve konuta çok ihtiyacı olan 1.000 çalışana ipotek kredisinin peşinatının yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

Bu tarihi yeniliklerin ülkemizde yaratıcılık ve yaratıcı ekonominin yeni bir dönemini başlatacağına şüphe yoktur. Tüm sanat camiasını ve sanatseverleri bu muazzam fırsatlarla editörlüğümüz adına kutluyoruz! Yeni yaratıcı başarılar dileriz!