Pop-MMA dövüşçüsü «Saturn» para cezasına çarptırıldı

Halk arasında «Saturn» adıyla tanınan Özbekistanlı pop-MMA dövüşçüsü Ogabek Abdumuminov, sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle idari sorumluluğa çekildi. Bu bilgi 3 Haziran'da Taşkent Şehri Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Basın Servisi tarafından açıklandı.

Açıklamaya göre, sporcunun emniyet kemeri takmadan araç kullandığını gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bunun üzerine Taşkent Şehri Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Arama Şubesi tarafından kural ihlalcisi çağrılarak hakkında ilgili idari tutanak düzenlendi.

Ogabek Abdumuminov ise emniyet kemeri takmadan seyrettiğini kabul ederek, videonun geniş tartışmalara yol açtığını belirtti.