Erling Haaland Manchester City'ye veda mı edecek? Eski savunmacıdan şaşırtıcı tahmin

İngiltere Premier Lig'in son yıllardaki en parlak yıldızı Erling Haaland'ın geleceği hakkındaki tartışmalar yeniden alevleniyor. Manchester City ile 2034 yılına kadar sözleşme imzalamış olsa da, Norveçli golcünün Etihad Stadyumu'nda on yıl kalacağı konusunda birçok kişi şüphe duyuyor. Takımın eski savunmacısı Joleon Lescott, bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Lescott, Erling Haaland'ın mevcut sözleşmesinin sonuna kadar Manchester'da kalacağına inanmadığını belirtti. Forvet oyuncusu şu anda takımda mutlu olsa da, futbol dünyasındaki değişkenlik ve Real Madrid gibi devlerin ilgisi durumu her an değiştirebilir. Aynı zamanda, herhangi bir alıcı için bonservis bedelinin astronomik seviyelerde olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Real Madrid ve Galactico projesi

İspanyol basınında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Erling Haaland'ı bir sonraki büyük projesi olarak gördüğüne dair haberler sıkça yer alıyor. Futbolcunun babası Alf Inge Haaland da oğlunun Manchester City ile sözleşmesi olduğunu doğrulasa da, Madrid kulübünde oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu gizlemedi. Bu durum transfer dedikodularını daha da körüklüyor.

Şu anda 26 yaşına yaklaşan Erling Haaland, kariyerinin zirve dönemini yaşıyor. Manchester City formasıyla çıktığı 198 maçta 162 gol atmayı başardı. Bu istatistik onu dünyanın en tehlikeli forveti haline getirdi. Özellikle Norveç milli takımını 1998'den bu yana ilk kez 2026 Dünya Kupası'na taşıması, itibarını daha da artırdı.

Yeni teknik direktör ve gelecek planları

Manchester City şu anda bir geçiş dönemi yaşıyor. Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından takımın başına Enzo Maresca geçti. Böyle bir ortamda kulüp yönetimi, Erling Haaland gibi liderleri takımda tutmaya çalışacaktır. Lescott'a göre forvet oyuncusu yakın yıllarda takımdan ayrılmayacak, ancak 8 yıllık süreyi tamamen tamamlaması da pek olası görünmüyor.

Manchester City formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazanan Erling Haaland için İngiltere'de fethedilmemiş zirve neredeyse kalmadı. Bu durum onu yeni meydan okumalar aramaya itebilir. Eğer transfer gerçekleşirse, bunun futbol tarihindeki en pahalı sözleşmelerden biri olması bekleniyor. Şimdilik taraftarlar, onun Premier Lig'deki gollerinin ve rekorlarının tadını çıkarmaya devam ediyorlar.