Erling Haaland Manchester City'ye veda mı edecek? Eski savunmacıdan şaşırtıcı tahmin

·76·Spor
Erling Haaland Manchester City'ye veda mı edecek? Eski savunmacıdan şaşırtıcı tahmin

İngiltere Premier Lig'in son yıllardaki en parlak yıldızı Erling Haaland'ın geleceği hakkındaki tartışmalar yeniden alevleniyor. Manchester City ile 2034 yılına kadar sözleşme imzalamış olsa da, Norveçli golcünün Etihad Stadyumu'nda on yıl kalacağı konusunda birçok kişi şüphe duyuyor. Takımın eski savunmacısı Joleon Lescott, bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Lescott, Erling Haaland'ın mevcut sözleşmesinin sonuna kadar Manchester'da kalacağına inanmadığını belirtti. Forvet oyuncusu şu anda takımda mutlu olsa da, futbol dünyasındaki değişkenlik ve Real Madrid gibi devlerin ilgisi durumu her an değiştirebilir. Aynı zamanda, herhangi bir alıcı için bonservis bedelinin astronomik seviyelerde olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Real Madrid ve Galactico projesi

İspanyol basınında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Erling Haaland'ı bir sonraki büyük projesi olarak gördüğüne dair haberler sıkça yer alıyor. Futbolcunun babası Alf Inge Haaland da oğlunun Manchester City ile sözleşmesi olduğunu doğrulasa da, Madrid kulübünde oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu gizlemedi. Bu durum transfer dedikodularını daha da körüklüyor.

Şu anda 26 yaşına yaklaşan Erling Haaland, kariyerinin zirve dönemini yaşıyor. Manchester City formasıyla çıktığı 198 maçta 162 gol atmayı başardı. Bu istatistik onu dünyanın en tehlikeli forveti haline getirdi. Özellikle Norveç milli takımını 1998'den bu yana ilk kez 2026 Dünya Kupası'na taşıması, itibarını daha da artırdı.

Yeni teknik direktör ve gelecek planları

Manchester City şu anda bir geçiş dönemi yaşıyor. Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından takımın başına Enzo Maresca geçti. Böyle bir ortamda kulüp yönetimi, Erling Haaland gibi liderleri takımda tutmaya çalışacaktır. Lescott'a göre forvet oyuncusu yakın yıllarda takımdan ayrılmayacak, ancak 8 yıllık süreyi tamamen tamamlaması da pek olası görünmüyor.

Manchester City formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazanan Erling Haaland için İngiltere'de fethedilmemiş zirve neredeyse kalmadı. Bu durum onu yeni meydan okumalar aramaya itebilir. Eğer transfer gerçekleşirse, bunun futbol tarihindeki en pahalı sözleşmelerden biri olması bekleniyor. Şimdilik taraftarlar, onun Premier Lig'deki gollerinin ve rekorlarının tadını çıkarmaya devam ediyorlar.

Erling HaalandManchester CityReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal kadrosunda büyük değişim: Gabriel Jesus'un ayrılığı ve Julian Alvarez transferiArsenal kadrosunda büyük değişim: Gabriel Jesus'un ayrılığı ve Julian Alvarez transferiBugün, 18:59Arsenal transfer piyasasında sürpriz hamle: Yan Diomande için 120 milyon EuroArsenal transfer piyasasında sürpriz hamle: Yan Diomande için 120 milyon EuroBugün, 18:34Arsenal için sıradaki hedef: Mikel Arteta'nın ekibi artık Şampiyonlar Ligi'ni gözüne kestirdiArsenal için sıradaki hedef: Mikel Arteta'nın ekibi artık Şampiyonlar Ligi'ni gözüne kestirdiBugün, 16:56Manchester United, Tottenham yeteneğini 8 milyon sterlin karşılığında transfer ettiManchester United, Tottenham yeteneğini 8 milyon sterlin karşılığında transfer ettiBugün, 16:31Neymar, Messi'nin gözyaşlarını görünce çok üzüldüNeymar, Messi'nin gözyaşlarını görünce çok üzüldüBugün, 16:19Husanov Maresca'nın sistemine uygun mu? Özbek yıldızın Manchester City'deki 3 temel göreviHusanov Maresca'nın sistemine uygun mu? Özbek yıldızın Manchester City'deki 3 temel göreviBugün, 16:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı