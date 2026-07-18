İran ABD'ye iki-üç günlük süre verdi: yeni tehdit geldi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının devam etmesi halinde misilleme önlemlerinin sert bir şekilde artırılacağını duyurdu. Ordu temsilcisine göre, iki-üç günlük saldırıların ardından «tam kapsamlı saldırı operasyonları» başlayabilir.

Bu açıklama, ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurduğu sırada geldi.

İran tarafı ne açıkladı?

Devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran Dini Lideri'nin danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilisi Muhsin Rızai, ABD eylemlerinin devam etmesi durumunda Tahran'ın misilleme operasyonlarını genişleteceğini söyledi.

«Eğer ABD saldırıları iki-üç gün daha devam ederse, tam kapsamlı saldırı operasyonlarını başlatacağız» dedi.

Rızai, olası saldırıların kapsamı ve kesin hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Orta Doğu ülkelerine de uyarı yapıldı

İranlı yetkili, bölgedeki hiçbir devletin Tahran'ın saldırgan eylemlerinden kendini tam olarak koruyamayacağını vurguladı.

Bu açıklama, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri ve ona yakın ülkeler için bir uyarı olarak değerlendirilebilir. Ancak hangi ülkelerin veya tesislerin kastedildiği açıklanmadı.

CENTCOM yeni saldırıların başladığını duyurdu

Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurmuştu.

Komutanlığın açıklamasında, operasyonların ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, «Bu saldırılar, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini daha da azaltmayı amaçlıyor» denildi.

ABD tarafı da saldırıların kesin kapsamı ve sonuçları hakkında tam bir bilgi sunmadı.

Bölgede gerilim yeniden tırmanabilir

Tarafların karşılıklı sert açıklamaları, Orta Doğu'daki durumun daha da kötüleşebileceğini gösteriyor.

ABD saldırılara devam eder ve İran vaat edilen operasyonları başlatırsa, çatışmanın bölgedeki diğer ülkelere de sıçrama ihtimali artıyor. Şu an için diplomatik diyalog veya gerilimi düşürmeye yönelik yeni girişimler hakkında bilgi verilmedi.