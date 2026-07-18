İran ABD'ye iki-üç günlük süre verdi: yeni tehdit geldi

·108·Dünya
İran ABD'ye iki-üç günlük süre verdi: yeni tehdit geldi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının devam etmesi halinde misilleme önlemlerinin sert bir şekilde artırılacağını duyurdu. Ordu temsilcisine göre, iki-üç günlük saldırıların ardından «tam kapsamlı saldırı operasyonları» başlayabilir.

Bu açıklama, ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurduğu sırada geldi.

İran tarafı ne açıkladı?

Devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran Dini Lideri'nin danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilisi Muhsin Rızai, ABD eylemlerinin devam etmesi durumunda Tahran'ın misilleme operasyonlarını genişleteceğini söyledi.

«Eğer ABD saldırıları iki-üç gün daha devam ederse, tam kapsamlı saldırı operasyonlarını başlatacağız» dedi.

Rızai, olası saldırıların kapsamı ve kesin hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Orta Doğu ülkelerine de uyarı yapıldı

İranlı yetkili, bölgedeki hiçbir devletin Tahran'ın saldırgan eylemlerinden kendini tam olarak koruyamayacağını vurguladı.

Bu açıklama, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri ve ona yakın ülkeler için bir uyarı olarak değerlendirilebilir. Ancak hangi ülkelerin veya tesislerin kastedildiği açıklanmadı.

CENTCOM yeni saldırıların başladığını duyurdu

Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurmuştu.

Komutanlığın açıklamasında, operasyonların ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, «Bu saldırılar, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini daha da azaltmayı amaçlıyor» denildi.

ABD tarafı da saldırıların kesin kapsamı ve sonuçları hakkında tam bir bilgi sunmadı.

Bölgede gerilim yeniden tırmanabilir

Tarafların karşılıklı sert açıklamaları, Orta Doğu'daki durumun daha da kötüleşebileceğini gösteriyor.

ABD saldırılara devam eder ve İran vaat edilen operasyonları başlatırsa, çatışmanın bölgedeki diğer ülkelere de sıçrama ihtimali artıyor. Şu an için diplomatik diyalog veya gerilimi düşürmeye yönelik yeni girişimler hakkında bilgi verilmedi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bu gezegende bir yıl sadece 25 gün sürüyorBu gezegende bir yıl sadece 25 gün sürüyorBugün, 18:31Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyorHindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyorBugün, 17:28İsrail, Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktıİsrail, Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktıBugün, 17:21Türkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardıTürkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardıBugün, 17:18Hindistan'da timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırdıHindistan'da timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırdıBugün, 16:53Dünyanın en lezzetli yemekleri hangi ülkede? Sıralama açıklandıDünyanın en lezzetli yemekleri hangi ülkede? Sıralama açıklandıBugün, 16:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?