Özbekistan'da dört ayda en çok hangi otomobil üretildi

·245·Otomobil
Özbekistan'da dört ayda en çok hangi otomobil üretildi

Özbekistan'da 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 148.859 adet binek otomobil üretildi. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 13.492 adet daha fazla olduğu açıklandı.

İstatistik Komitesi verilerine göre, söz konusu dönemde en çok üretilen otomobil 53.802 adet ile Cobalt oldu. İkinci sırada 28.352 adet ile Damas yer aldı.

Ayrıca dört ay boyunca 14.518 adet Tracker, 12.259 adet Onix, 8.882 adet Kia ve 7.011 adet BYD otomobili üretildi. BYD'nin üretim rakamı geçen yıla göre 2.744 adet arttı.

Bunun yanı sıra, 3.425 adet Haval ve 2.572 adet Chery otomobili de banttan indi.

Bilgi notu: 2025 yılında ülkede toplam 457.883 adet binek otomobil üretilmişti. «Özbekistan–2030» stratejisi doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda bu rakamın kademeli olarak artırılarak 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adede ulaşması hedefleniyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı ŞanzımanBugün, 12:54Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satıştaBugün, 11:58En İyi Elektrikli Otomobil: Size Eksik Gelen O ModelBugün, 10:58Fiat Grizzly Crossover'ı Grande Panda Modelinin Ağabeyi Olarak TanıtıldıBugün, 10:58Lada Azimut Crossover'ı PMEF-2026 Fuarı'nda TanıtıldıBugün, 10:22Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen SüspansiyonBugün, 08:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü