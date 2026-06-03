Özbekistan'da dört ayda en çok hangi otomobil üretildi

Özbekistan'da 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 148.859 adet binek otomobil üretildi. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 13.492 adet daha fazla olduğu açıklandı.

İstatistik Komitesi verilerine göre, söz konusu dönemde en çok üretilen otomobil 53.802 adet ile Cobalt oldu. İkinci sırada 28.352 adet ile Damas yer aldı.

Ayrıca dört ay boyunca 14.518 adet Tracker, 12.259 adet Onix, 8.882 adet Kia ve 7.011 adet BYD otomobili üretildi. BYD'nin üretim rakamı geçen yıla göre 2.744 adet arttı.

Bunun yanı sıra, 3.425 adet Haval ve 2.572 adet Chery otomobili de banttan indi.

Bilgi notu: 2025 yılında ülkede toplam 457.883 adet binek otomobil üretilmişti. «Özbekistan–2030» stratejisi doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda bu rakamın kademeli olarak artırılarak 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adede ulaşması hedefleniyor.