Siemens, 2026 Autocar Awards Ödülleri'nin Ortağı Oldu

·30·Otomobil
Siemens, 2026 Autocar Awards Ödülleri'nin Ortağı Oldu

Dünyanın en eski otomotiv yayını olan Autocar, geçen yıl başlayan başarılı iş birliğini sürdürerek Siemens şirketinin 2026 Autocar Awards ödül töreninin resmi ortağı olacağını duyurdu. Bu ortaklık, endüstriyel yazılım, otomasyon ve dijital dönüşüm alanındaki dünya liderini otomotiv dünyasıyla buluşturuyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Autocar editörü Mark Tisshaw, geçen yılki iş birliğinin büyük bir başarı getirdiğini ve otomotiv endüstrisindeki inovasyon ile mükemmeliyet arayışı gibi ortak değerleri sergilediğini belirtti. Autocar Awards, yalnızca en iyi otomobilleri değil, aynı zamanda onların yaratılmasında özveri gösteren sektör uzmanlarını da ödüllendirmesiyle öne çıkıyor.

2026 yılı kazananları 10 Haziran'da yayının tüm basılı ve dijital platformlarında açıklanacak. Kazananların şahsen ödüllendirileceği tören ise 9 Haziran akşamı Londra'nın merkezinde gerçekleştirilecek. Siemens temsilcisi Uday Senapati, sektörün endüstriyel yazılım ve yapay zeka sayesinde hızla geliştiğini ve bu değişimlerin merkezinde yüksek nitelikli uzmanların yer aldığını vurguladı.

Ödüller arasında sektörün en yüksek başarısı için verilen Issigonis Trophy ve inovasyonlar için Sturmey Award gibi prestijli ödüller bulunuyor. Ayrıca yılın en iyi tasarımcısı, mühendisi ve üst düzey yöneticileri de belirlenecek. Otomobil kategorisinde ise Autocar yayınından beş yıldızlı puan alan modeller ve İngiltere'nin en iyi otomobilleri takdir edilecek.

SiemensAutocar AwardsOtomotiv EndüstrisiİnovasyonLondon
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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