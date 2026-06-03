Özbekistan Benzin İthalatını Keskin Artırdı

·67·Özbekistan
Özbekistan Benzin İthalatını Keskin Artırdı

2026 yılının Ocak-Nisan aylarında Özbekistan'a ithal edilen benzin hacmi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla iki katına çıktı. Bu bilgi Gümrük Komitesi tarafından açıklandı.

Dört ay boyunca ülkeye toplam 327,1 milyon dolar değerinde 568,7 bin ton benzin ithal edildi. Buna göre bir ton benzinin ortalama fiyatı 575 dolar oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 yılının aynı döneminde 163,6 milyon dolar değerinde 280,7 bin ton benzin ithal edilmişti.

İstatistik Komitesi'nin analizine göre, ülkedeki benzin üretim hacmi de artmaya devam ediyor. Özellikle Ocak-Nisan aylarında 417,5 bin ton benzin üretilmiş olup, bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre 27,5 bin ton (%7) daha fazladır.

Bilgi için: Eylül 2025'ten itibaren Özbekistan'da Ai-80 markalı benzin üretimi ve borsa satışları yoluyla satışı durdurulmuştur. "Özbekneftgaz", aşamalı olarak yüksek oktanlı (Ai-92) benzin üretimine geçildiğini duyurdu.

ÖzbekistanÖzbekneftgazGümrük Komitesiİstatistik Komitesi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İşletmeler için teminatsız mikrokredi limiti 200 milyon suma yükseltildiBugün, 09:01Bugün Dünya'da güçlü bir manyetik fırtına görülebilirBugün, 08:59Taşkent ve Erivan Arasında Doğrudan Uçuşlar BaşladıBugün, 07:32Taşkent'te Şeyhantahur ve Yunusabad'ın Bazı Bölgelerinde Gaz Kesintisi YapılacakBugün, 06:23
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Özbekistan haberler

Özbekistan rekor kırdı: 12 binden fazla samsa hazırlandı (video)
Merkez Bankası 500 bin somluk banknot haberlerine ilişkin açıklama yaptı
Kırgızistan Özbekistan'dan getirilen 21 ton karpuzu geri gönderdi
1 Haziran'da yürürlüğe girecek önemli değişiklik belli oldu
Özbekistan'da sıcak havanın yerini şiddetli yağış ve serinlik alıyor
Elektrik tarifeleri artıyor, 500 kWh için fatura değişiyor
Özbekistan'da doğum yardımı ödeme prosedüründe değişiklik yapıldı
Özbekistan'da Kurban Bayramı tarihi resmen açıklandı