Özbekistan Benzin İthalatını Keskin Artırdı

2026 yılının Ocak-Nisan aylarında Özbekistan'a ithal edilen benzin hacmi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla iki katına çıktı. Bu bilgi Gümrük Komitesi tarafından açıklandı.

Dört ay boyunca ülkeye toplam 327,1 milyon dolar değerinde 568,7 bin ton benzin ithal edildi. Buna göre bir ton benzinin ortalama fiyatı 575 dolar oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 yılının aynı döneminde 163,6 milyon dolar değerinde 280,7 bin ton benzin ithal edilmişti.

İstatistik Komitesi'nin analizine göre, ülkedeki benzin üretim hacmi de artmaya devam ediyor. Özellikle Ocak-Nisan aylarında 417,5 bin ton benzin üretilmiş olup, bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre 27,5 bin ton (%7) daha fazladır.

Bilgi için: Eylül 2025'ten itibaren Özbekistan'da Ai-80 markalı benzin üretimi ve borsa satışları yoluyla satışı durdurulmuştur. "Özbekneftgaz", aşamalı olarak yüksek oktanlı (Ai-92) benzin üretimine geçildiğini duyurdu.