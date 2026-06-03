Surhanderya'da dört bacaklı bebek doğdu ve ameliyat edildi

Surhanderya vilayetinin Şerabad ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı bebek, Semerkant vilayeti Çocuk Çok Branşlı Tıp Merkezi'nde ameliyat edildi. Bu bilgiyi "Daryo"ya Semerkant Vilayeti Sağlık Dairesi Başkanı bildirdi.

Uzmanların bildirdiğine göre, bebek ikinci kısmı tam olarak gelişmemiş bir siyam ikiziyle doğdu. Gelişimi yarım kalan embriyoda vücudun sadece alt kısmı oluşmuştu.

Bebek 28 Nisan'da Şerabad'da doğdu ve ertesi gün Semerkant'a getirildi. Bebekte ekstra bacaklar ve cinsel organ tespit edildi, anüs ise gelişmemişti.

İlk olarak hayatını kurtarmak amacıyla gerekli cerrahi müdahale yapıldı. 13 Mayıs'ta yapılan ikinci ameliyatta fazla bacaklar alındı.

Şu anda mesane ikiye bölünmüş durumda. Doktorlar gelecekte ek ameliyatlar yapmayı planlıyor.

Uzmanlar, bu şekilde doğan bebeklerin hayatta kalmasının zor olduğunu belirtiyor, ancak hayatını kurtarmak için tüm önlemler alınıyor.

Annenin hamilelik sırasında taramadan geçtiği ancak kusurun tespit edilmediği ortaya çıktı. Sağlık yetkilileri muayenede ihmal olduğunu kabul etti.

Şu anda bebeğin durumu tatmin edici olup doktorların gözetimi altındadır.