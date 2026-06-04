Taşkent'te Şeyhantahur ve Yunusabad'ın Bazı Bölgelerinde Gaz Kesintisi Yapılacak

4 Haziran'da Taşkent'in Şeyhantahur ve Yunusabad ilçelerinde doğalgaz tedariği geçici olarak durdurulacaktır. Buna planlı bakım çalışmaları neden olmaktadır.

Bildirildiğine göre, gaz tedariği saat 10:00 ile 17:00 arasında kesilecektir. Bu süre zarfında Şeyhantahur ilçesindeki Labzak mahallesi ile Yunusabad ilçesindeki Matonat mahallesi sakinleri ve tüketicileri doğalgazdan geçici olarak yararlanamayacaktır.

Yetkililer, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından gaz tedariğinin yeniden sağlanacağını bildirdi. Halktan bu süre zarfında güvenlik önlemlerine uymaları, gaz cihazlarını gözetimsiz bırakmamaları ve planlı çalışmalar nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıkları dikkate almaları istenmektedir.