Ankalaev, Guskov'un gücünü kabul etti: «Bu beni korkutmuyor»

UFC yarı ağır sıklet eski şampiyonu Magomed Ankalaev rakibinin değişmesine rağmen ana hedefinin değişmediğini belirtti. Şampiyonluk kemerini geri almayı hedefleyen Rus dövüşçü, Bogdan Guskov'un nakavt edici yumruklarına özel bir vurgu yaptı.

Ankalaev, rakibinin tehlikeli yönlerini iyi anladığını ancak bu durumun kendisinde korku veya endişe yaratmadığını vurguladı.

Rountree yerine Guskov oktagona çıkıyor

Başlangıçta Magomed Ankalaev'in Khalil Rountree ile dövüşmesi planlanıyordu. Ancak rakip değişikliği sonrası onun yerini Özbekistan temsilcisi Bogdan Guskov aldı.

Ankalaev'e göre bu değişiklik hazırlık sürecini bir dereceye kadar etkiliyor çünkü iki dövüşçünün hareket tarzı birbirinden farklı.

«Khalil Rountree solak bir dövüşçüydü. Bogdan ise sağlak bir rakip» dedi Ankalaev.

Bu nedenle antrenör ekibi, dövüş planını yeni rakibin özelliklerine göre uyarlamak zorunda kaldı.

«Guskov her dövüşçüyü nakavt edebilir»

Ankalaev, Guskov'un en tehlikeli silahı olarak güçlü yumruklarını işaret etti.

«Guskov'da her dövüşçüyü nakavt edebilecek güçlü bir vuruş var. Bu çok tehlikeli» dedi eski şampiyon.

Özbekistanlı dövüşçü, rakibine tek bir isabetli vuruşla ciddi sorunlar yaratabileceği için mücadelenin her saniyesi önemli olacak.

Ankalaev, rakibinin yeteneklerini küçümsemese de aşırı temkinli hareket etmeyi planlamadığını ifade etti.

«Bu beni korkutmuyor»

Rus dövüşçü, Guskov'un nakavt edici yumruklarının kendisinde zihinsel bir baskı oluşturmadığını belirtti.

«Bu beni korkutmuyor veya endişelendirmiyor. Temkinli olmaya gerek yok. Ben uzun zamandır buradayım. Oktagona çıkacağım ve işimi yapacağım.»

Bu açıklama, Ankalaev'in dövüşü kendi tarzında sürdürmeye ve inisiyatifi ilk dakikalardan itibaren ele almaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Ankalaev'in hedefi değişmedi

Rakip değişse de Ankalaev'in ana hedefi, şampiyonluk kemerini geri kazanma yolundaki mücadelesini sürdürmek.

Guskov için ise eski şampiyona karşı alınacak bir galibiyet, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olabilir. Bu nedenle karşılaşmada Ankalaev'in tecrübesi ile Bogdan'ın güçlü yumrukları arasındaki çatışma ana merak konusu olacak.

Sizce Bogdan Guskov, güçlü yumruklarıyla Ankalaev'i şaşırtabilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin.