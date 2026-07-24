Intel, 1,4 nanometre çip yarışında TSMC'yi yakalıyor: Üretim 2028'de

Yarı iletken endüstrisinin öncü ismi Intel, en gelişmiş teknolojik süreci olan 14A (1,4 nanometre kategorisi) için seri üretime planlanandan bir yıl önce, yani 2028'de başlayacağını resmen doğruladı. Bu adım, şirketin son yıllarda teknoloji yarışında kaybettiği konumunu geri kazanma ve ana rakibi Tayvanlı TSMC ile arayı kapatma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin rapor sırasında yeni teknolojiye geçiş sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirtti. ixbt.com'a göre şirket, 2027'nin ikinci yarısında 14A teknolojisi tabanlı ilk test işlemcilerini üretmeyi hedefliyor. Seri üretime geçiş konusundaki nihai kararın ise 2028'in ikinci çeyreğinde verilmesi bekleniyor.

"Intel 14A teknolojik sürecine yönelik müşteri ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyorum. 14A'nın performans, enerji verimliliği, bileşen yoğunluğu ve maliyet gibi temel göstergeler açısından piyasada oldukça rekabetçi bir çözüm olacağına eminim", dedi Lip-Bu Tan. Ona göre yeni teknoloji sadece Intel ürünleri için değil, dış müşteriler için de cazip olacak.

Intel Foundry biriminin başarısı

Intel'in sözleşmeli çip üretim birimi olan Intel Foundry de olumlu sonuçlar gösteriyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla Intel 7, Intel 3 ve Intel 18A teknolojik süreçleri, dahili üretim planlarının önüne geçti. Bu başarı, kristal verimliliğinin artması, plaka hazırlama sürelerinin kısalması ve üretim süreçlerinin optimize edilmesiyle açıklanıyor.

Şirket şu anda, gelecek nesil işlemciler için temel oluşturacak 18A teknolojisine odaklanmış durumda. Hatta bu teknolojinin geliştirilmiş 18A-P versiyonunun testlerine bile başlandı. Ancak Intel, 14A teknolojisini çip endüstrisindeki bir sonraki büyük sıçrama olarak görüyor.

Gelecek teknolojisinin avantajları

Şirket verilerine göre, yeni 1,4 nanometrelik teknoloji, 18A ile karşılaştırıldığında daha iyi transistör özelliklerine sahip ve hata oranları önemli ölçüde azalmış durumda. İş ortakları için PDK 0.5 geliştirme araçları seti sunulmuş olup, Ekim ayında daha geniş işlevselliğe sahip PDK 0.9 sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Intel şu anda yeni teknolojik süreç için hazır IP bloğu kütüphanesini genişletiyor ve potansiyel müşterilerle görüşmelerini sürdürüyor. Henüz kesin müşteri isimleri açıklanmasa da şirket, 14A teknolojisine olan talebin hem dahili birimlerden hem de harici çip geliştiricilerinden istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bu gelişmeler ışığında Intel, küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 2028 yılında 1,4 nanometrelik çip üretimi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, bu durum bilgisayar teknolojileri ve AI sistemleri için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu, gelecekte daha güçlü ve verimli dizüstü bilgisayarlar ile sunucu donanımlarının ortaya çıkması anlamına geliyor.