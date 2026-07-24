Bogdan Guskov, Ankalayev maçı öncesi iddialı konuştu

·76·Spor
Bogdan Guskov, Ankalayev maçı öncesi iddialı konuştu

UFC yarı ağır sıklet sıralamasında onuncu sırada yer alan Bogdan Guskov, kariyerinin en büyük sınavlarından birine hazırlanıyor. Özbekistanlı dövüşçü, Abu Dabi'deki UFC Fight Night 282 turnuvasının ana maçında Magomed Ankalaevile oktagonda karşı karşıya gelecek.

Guskov, bu karşılaşmada da 'underdog' (zayıf taraf) olarak görülebileceğini kabul etti. Ancak kendisine göre bu durum kariyeri boyunca sürekli karşılaştığı bir şey ve bu sefer de üzerinde herhangi bir zihinsel baskı yaratmıyor.

Guskov'u kariyerinin en büyük maçı bekliyor

Bogdan Guskov, yarı ağır sıklet klasmanının üst sıralarındaki isimlerden biri olan Magomed Ankalaev ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele, Abu Dabi'de düzenlenecek UFC Fight Night 282 turnuvasının ana maçı olarak belirlendi. Bu, Özbekistanlı sporcu için sadece sıradaki bir karşılaşma değil, aynı zamanda klasmandaki yerini hızla yükseltme fırsatı olabilir.

Maç hakkında

Bilgi

Turnuva

UFC Fight Night 282

Yer

Abu Dabi

Eşleşme

Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev

Guskov'un sıralaması

10. sıra

Maçın statüsü

Turnuvanın ana maçı

«Her maçımda underdog'dum»

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Guskov, rakiplerinin çoğunun kendisinden daha favori gösterildiğini hatırlattı.

«Kariyerime, özellikle UFC'deki maçlarıma bakarsak, her şey yükselişte. Tüm rakiplerim hep üst sıralardaydı. Bu benim için yeni bir durum değil. Her maçımda underdog'dum. Ama bu benim için önemsiz» dedi Guskov.

Bu sözler, sporcunun dış değerlendirmelere değil, kendi hazırlığına ve potansiyeline odaklandığını gösteriyor.

Underdog statüsü neden onu korkutmuyor?

Guskov, UFC kariyeri boyunca birçok kez kendisinden daha yüksek puanlı rakiplere karşı oktagona çıktı.

Bu nedenle maç öncesi verilen oranları veya uzman tahminlerini belirleyici bir faktör olarak görmüyor. Onun için temel hedef, oktagonda kendi planını uygulamak ve yakaladığı kısa fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmek.

Ankalaev'e karşı alınacak bir galibiyet Guskov'a:

  • sıralamada üst basamaklara tırmanma;

  • şampiyonluk yarışına yaklaşma;

  • UFC'deki en büyük isimlerden biri olma;

  • kariyerinin en önemli sonucunu kaydetme imkanı verebilir.

Ankalaev ciddi bir sınav olacak

Magomed Ankalaev, yarı ağır sıkletin en tehlikeli dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor. Üst düzey güreşi, mesafe kontrolü ve maç temposunu yönetme yeteneği Guskov için zorlu bir görev olabilir.

Özbekistanlı dövüşçünün en büyük silahları ise sert yumrukları ve maçı erken bitirme yeteneğidir. Bu yüzden maçta tek bir isabetli vuruş bile tüm senaryoyu değiştirebilir.

Abu Dabi'de büyük bir sansasyon olur mu?

Guskov bu maça sıralamada daha aşağıda olan bir aday olarak çıksa da, bu duruma alışkın olduğunu belirtiyor.

Ankalaev için bu, yerini koruma maçı olsa da, Bogdan için tüm kariyerini yeni bir seviyeye taşıyacak bir fırsattır. Artık tüm soruların cevabı oktagonda verilecek.

Sizce Bogdan Guskov, Ankalaev'e karşı sansasyon yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCAbu DabiÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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