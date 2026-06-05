Taşkent bölgesinde yeni köprü inşaatı başladı

«Özbekistan Demir Yolları» A.Ş., Taşkent bölgesindeki «S. Rahimov» ve «Ortaovul» istasyonları arasında bir üst geçit inşaatı çalışmalarına başladı.

Proje, bu bölgede uzun yıllardır devam eden trafik sıkışıklığı sorununu çözmeye ve trafik güvenliğini artırmaya yöneliktir.

Tren trafiğinin yoğun olması nedeniyle sürücüler ve yayalar demiryolu geçidinde uzun süre beklemek zorunda kalıyorlardı.

Yeni proje kapsamında modern bir köprü ve uygun bir çevre yolunun inşası yapılacak.

Bunun, trafik akışının kesintisiz devam etmesini sağlayacağı ve halkın zaman kaybını önemli ölçüde azaltacağı bekleniyor.

Ayrıca, yeni altyapı trafik güvenliğini iyileştirmeye ve bölgedeki lojistik verimliliği artırmaya hizmet edecektir.