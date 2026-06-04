Manchester United, Borussia Dortmund savunmacısı için 40 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor

Borussia Dortmund'un stoperi Waldemar Anton kariyerine İngiltere Premier Ligi'nde devam edebilir. The Mirror'ın haberine göre, Manchester United Alman savunmacıyı kadrosuna katmak için 40 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Kulüp gözlemcileri futbolcunun maçlarını birçok kez yerinde izledi. Goal.com'un haberine göre bu bilgi verildi.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımın savunma hattını güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor. Asıl savunmacılar Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez'in sık sık sakatlanması nedeniyle kulüp yönetimi Anton'u birinci hedef olarak belirledi. Daha önce Aston Villa ve Atletico Madrid de oyuncuyla ilgilenmişti.

Ancak Borussia Dortmund liderini bırakmaya niyetli değil. Niko Kovac yönetimindeki takımda savunma sorunları yaşanıyor: Niklas Süle kariyerini sonlandırdı, Emre Can ise ağır bir sakatlık geçirerek sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen, 29 yaşındaki savunmacıya gösterilen yoğun ilgi transfer döneminin en önemli olaylarından biri olabilir.

Waldemar Anton şu anda Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Julian Nagelsmann'ın onu sadece stoperde değil, ihtiyaç duyulduğunda sağ bekte de denemesi bekleniyor. Futbolcunun Dortmund kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerli.