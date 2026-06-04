Özbekistan'da spor yapan nüfus oranı rekor seviyeye ulaştı

·42·Spor
Özbekistan'da spor yapan nüfus oranı rekor seviyeye ulaştı

Ülkemizde sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve halk arasında beden eğitimi ile sporu yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen kapsamlı reformlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Devlet tarafından oluşturulan modern spor alanları, calisthenics bölgeleri ve kitlesel maratonlar, hemşehrilerimizin günlük hayatına spor ruhunu getirdi. Bu olumlu değişiklikler resmi rakamlara da yansıyor.

Devlet İstatistik Ajansı'nın hane halkları arasında gerçekleştirdiği örneklem gözlemlerinin sonuçlarına göre, 2025 yılı sonunda Özbekistan'da düzenli olarak fiziksel egzersiz yapan vatandaşların oranı tam olarak %70,3'e ulaştı.

İstikrarlı büyüme: Spor sever bir ulusa dönüşüyoruz

Son yıllarda ülkemizde sporu bir yaşam tarzı haline getiren insan sayısı durmaksızın istikrarlı bir şekilde artıyor. Rakamlara bakıldığında, toplumumuzdaki büyüme dinamiklerini net bir şekilde görebiliyoruz:

  • 2021 yılında: nüfusun %60,9'u egzersiz yaptı;

  • 2022 yılında: bu gösterge biraz yükselerek %62,3'ü oluşturdu;

  • 2023 yılında: sporla dost olanların oranı %63,7'ye ulaştı;

  • 2024 yılında: olumlu seyir devam etti ve rakamlar %67,8'i gösterdi;

  • 2025 yılında: tarihi bir yükseliş kaydedilerek gösterge %70,3 seviyesini aştı.

Sevindirici olan, sadece dört yıl içinde sağlıklı yaşamı tercih eden hemşehrilerimizin oranının neredeyse 10 puan artmış olmasıdır. En büyük ve hızlı artış ise son yıllara (2023–2025 dönemine) denk gelmiş, bu dönemde gösterge tek seferde 6,6 puan yükselmiştir.

Güçlü ve enerjik sağlıklı toplum

Analizler, spora olan bu yüksek ilginin ülkemizin geleceği olan çalışabilir nüfus arasında da çok yüksek olduğunu gösteriyor. Resmi verilere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla Özbekistan'da çalışabilir yaşta olan vatandaşların sayısı 21,3 milyon kişi olarak gerçekleşmektedir.

Gösterge Adı

İstatistiksel Veriler

Çalışabilir Nüfus Sayısı

21,3 milyon kişi

Toplam Nüfus İçindeki Oranı

%55,8

Düzenli Spor Yapanlar

%70,3

Bu rakamlar, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlasının sadece çalışmaya değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı yoluyla ülkenin refahına katkıda bulunmaya hazır ve enerji dolu olduğunu göstermektedir.

Editörden slogan: Dayanıklıya toz bulaşmaz, koşana hastalık uğramaz! Sabah egzersizlerini ve akşam yürüyüşlerini ihmal etmeyin. Düzenli spor yaparak kendi ve sevdiklerinizin sağlığını koruyun!

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ÖzbekistanUlusal İstatistik Ajansı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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