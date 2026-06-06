Tottenham'da yeni dönem: Daniel Levy kulübün %25 hissesini sattı

·36·Spor
Tottenham'da yeni dönem: Daniel Levy kulübün %25 hissesini sattı

Londra'nın Tottenham kulübünün sahiplik yapısında ciddi değişiklikler yaşanıyor. Eight Sports Capital şirketi, kulübün ana şirketi olan Enic'in %24,99 hissesini satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Bu hisseler Daniel Levy'nin aile vakıfları tarafından satılıyor, ancak bu anlaşma Lewis ailesinin kulüp üzerindeki kontrolünü etkilemiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Telegraph'ın haberine göre, Eight Sports Capital Limited Cuma günü Enic Sports and Developments Holdings Limited şirketinin dörtte birini satın alma sözleşmesi imzaladı. Bu hisse, doğrudan Daniel Levy'nin çocuklarının çıkarları için kurulan vakıflara ait şirketler aracılığıyla satılıyor. İşlem tamamlandığında, Levy'nin Enic'teki hissesi %4,89'a düşecek.

Eight Sports Capital yaptığı açıklamada, Tottenham'ın gelişimi ve başarısı için kulübün hissedarları, yönetimi ve taraftarlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bu duyuru, Enic ve Tottenham yönetimi için beklenmedik bir gelişme oldu. Kulüp yetkilileri, Daniel Levy'nin aile vakfı tarafından gerçekleştirilen böyle bir satıştan habersiz olduklarını açıkladı.

Bu anlaşmanın Tottenham'ın yönetimini değiştirmediğini vurgulamak gerekir. Lewis ailesi hala kontrol paketinin sahibi olmaya devam ediyor. Satılan azınlık hissesi, yönetim kurulunda oy kullanma veya yürütme komitesinde temsil edilme hakkı vermiyor. Kulüp yönetimi ise sezon sonunda taraftarlara verilen sözlerin yerine getirilmesine odaklanacağını vurguluyor.

TottenhamDaniel Levyİngiltere Premier LigiFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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