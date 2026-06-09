Jurriën Timber sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Hollanda milli takımı ciddi bir kayıp yaşadı. Avrupa devi'nin yetenekli ve güvenilir savunmacısı Jurriën Timber, beklenmedik bir şekilde kasık bölgesinden ağır bir sakatlık geçirdi ve kariyerindeki en önemli turnuvadan resmen elendi. Bu üzücü haber sadece 'laleler ülkesi' temsilcilerini değil, tüm dünyadaki futbol severleri de derinden etkiledi.

Tıbbi ekip ve uzman doktorlar tarafından yapılan detaylı incelemeler ve nihai görüşmelerin ardından, futbolcunun bu prestijli mundialda sahaya çıkamayacağı tamamen netleşti. Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle Timber uzun süreli bir tedavi sürecine başlamak zorunda. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, bu beklenmedik sorunu çözmek ve savunma hattındaki boşluğu doldurmak amacıyla kadroya acilen yeni bir aday olan Lutsharel Geertruida'yı çağırmaya karar verdi.

Milli takımın yeni üyesi haline gelen Geertruida, transfer hakları açısından Almanya'nın ünlü 'RB Leipzig' kulübüne ait. Ancak geçen sezonu İngiltere'nin 'Sunderland' takımında kiralık olarak geçirdi ve yüksek seviyedeki etkili performansıyla uzmanların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdi bu yetenekli savunmacı, Dünya Kupası maçlarında Timber'ın yerini doldurmamaya çalışacak.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Hollanda milli takımı mevcut dünya şampiyonasındaki mücadelesine bu haftanın sonunda, yani 14 Haziran'da güçlü Japonya milli takımına karşı oynanacak son derece çekişmeli bir maçla başlayacak. Ronald Koeman'ın öğrencileri, turnö öncesi yaşanan bu kayba rağmen, yarışmada yüksek sonuçlar almayı hedefliyor.

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