Barcelona ile Ferran Torres arasındaki ilişkiler soğudu: Futbolcu ayrılığa yakın

·94·Spor
Barcelona ile Ferran Torres arasındaki ilişkiler soğudu: Futbolcu ayrılığa yakın

Katalan kulübü Barcelona'nın forveti Ferran Torres, takımdaki geleceği konusunda ciddi bir belirsizlik yaşıyor. İspanyol futbolcu, kulüp yönetimi ve teknik heyetin kendisine yeterince değer vermemesinden dolayı mutsuz. Bu durum, önümüzdeki transfer dönemlerinde takımdan ayrılma ihtimalini önemli ölçüde artırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Sport gazetesinin verdiği bilgilere göre, Barcelona yönetimi futbolcunun temsilcileriyle temasa geçti ancak henüz nihai bir sonuca varılamadı. Torres'in mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam etse de taraflar arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. Futbolcu, sahadaki performansına rağmen kulübün sürekli olarak geleceğini sorgulamasından rahatsız.

Kulüp içinde takdir eksikliği

Ferran Torres, Barcelona formasını giymek için zamanında birçok şeyden vazgeçmişti. Ancak son aylarda kendisini kulüp içinden ziyade dışarıda daha fazla değerli hissediyor. Özellikle yedekten oyuna girip gösterdiği iyi performanslar bile yönetimin ona olan güvenini tam olarak pekiştiremedi. Bu durum, yeni sözleşme görüşmelerinin dondurulmasına neden oldu.

Durumu yakından takip eden diğer dev kulüpler şimdiden harekete geçti. Haberlere göre, futbolcunun masasında en az iki ciddi teklif bulunuyor. Katalan kulübü durumu değiştirmek için radikal adımlar atmazsa, Torres'in ocak veya yaz transfer döneminde takımdan ayrılması neredeyse kesinleşiyor.

Milli takımda başarı ve kulüpte yedek kulübesi

İşin ilginç yanı, Ferran Torres İspanya Milli Takımı'nda tamamen farklı bir statüye sahip. Luis de la Fuente yönetiminde takımın hücum hattındaki en önemli figürlerden biri haline geldi. Akıllı hareketleri, kilit pasları ve golleri milli takımın başarılarında büyük rol oynuyor. Uluslararası arenadaki bu parlak performansı, ona olan ilginin yüksek kalmasını sağlıyor.

Barcelona yönetimi aslında futbolcuyu takımda tutmak istiyor ancak bunun için Torres'i projenin önemli bir parçası olduğuna ikna etmeleri gerekecek. Şu an için taraflar arasındaki ilişkiler oldukça soğumuş durumda ve yakın zamanda yapılması beklenen kritik görüşmenin futbolcunun kaderini belirlemesi bekleniyor.

Bu transfer süreci futbolseverler için de oldukça ilgi çekici, çünkü Barcelona kadrosundaki her değişiklik takımın oyun tarzını ve hücum potansiyelini doğrudan etkiliyor. Ferran Torres gibi çok yönlü bir forvetin ayrılığı kulüp için bir kayıp olabilir.

BarcelonaFerran TorresTransferİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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