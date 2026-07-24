Joshua Zirkzee İtalya'ya dönmeyi kabul etti: Juventus hücum hattını güçlendiriyor

·34·Spor
Joshua Zirkzee İtalya'ya dönmeyi kabul etti: Juventus hücum hattını güçlendiriyor

"Manchester United" forveti Joshua Zirkzee, kariyerine yeniden İtalya Serie A'da devam etmeye yakın. Hollandalı futbolcu, Torino ekibi "Juventus"a transfer olmak için prensipte anlaşmaya vardı. Bu transfer, Torino kulübünün hücum hattını kökten yenileme stratejisinin bir parçası. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Joshua Zirkzee İngiltere Premier League'deki kısa ve pek de başarılı geçmeyen döneminin ardından, yakından tanıdığı İtalya ligine geri dönmek istiyor. "Juventus" yönetimi, şu anda futbolcunun menajeri Kia Joorabchian ile kiralık sözleşme üzerine görüşmeleri hızlandırdı.

Torino ekibinin büyük planları

"Juventus" sadece Joshua Zirkzee ile sınırlı kalmak istemiyor. Kulübün sportif direktörü Ricky Massara, hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla Paris Saint-Germain oyuncusu Randal Kolo Muani'yi de değerlendiriyor. Gelen bilgilere göre, Parisli forvet için 40 milyon avroluk bir bütçe ayrılması planlanıyor.

Joshua Zirkzee, geçen sezon "Bologna" formasıyla parlak bir oyun sergileyerek 12 gol ve 7 asiste imza atmıştı. Ancak İngiltere'ye transfer olduktan sonra "Manchester United"ın ilk 11'ine girmekte zorlandı. Son iki sezonda toplam 68 maçta forma giymesine rağmen, bunların sadece 19'una ilk 11'de başladı.

Goal.com'un yazdığına göre, Torino kulübünün teknik direktörü Luciano Spalletti, Hollandalı forveti kendi taktiksel şemasına uygun, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olarak görüyor. Takımın genç forveti Jeff Ekhator'un sakatlanması nedeniyle, hücum hattını güçlendirmek kulüp için birinci öncelik haline geldi.

Kulüp yönetimi, Joshua Zirkzee'nin teknik becerisi ile Kolo Muani'nin hızını birleştirerek daha dinamik bir hücum hattı oluşturmayı hedefliyor. Şu anda kulüp CEO'su Giovanni Carnevali, her iki transferi de kısa sürede tamamlamak için çalışıyor.

Şu anda "Juventus" yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Serie A'nın açılış haftasında "Frosinone" ile karşılaşacak. Teknik heyet, yeni oyuncuların takıma daha hızlı uyum sağlaması için transferlerin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor.

JuventusManchester UnitedJoshua ZirkzeeTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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