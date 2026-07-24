Hindistan'ın başkentinde kitlesel protestolar nedeniyle mobil internet kesildi

Hindistan hükümeti, başkent Delhi'nin merkezi bölgelerinde mobil internet hizmetlerinin durdurulması için telekomünikasyon şirketlerine talimat verdi. Bu sert önlem, gençler arasında devam eden geniş çaplı protestoların ortasında alındı. Reuters'ın haberine göre, göstericiler Eğitim Bakanı'nın istifasını talep ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hükümet ve Telekomünikasyon Bakanlığı yetkilileri şu an için bu karara ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ayrıca, Hindistan'ın önde gelen sağlayıcıları olan milyarder Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu Jio ile Bharti Airtel ve Vodafone-Idea şirketleri de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Perşembe akşamı Delhi merkezindeki birçok bölgede mobil veri ağı tamamen kesildi. Bu durum sadece protestocular için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar ve işletme sahipleri için de ciddi sorunlara yol açtı. Özellikle dükkan ve restoran sahipleri, çevrimiçi ödemeleri alamadıklarından şikayet ediyor.

Protestoların nedenleri ve eğitim sistemindeki kriz

Protestoların temel nedeni, Mayıs ayında meydana gelen büyük bir skandalla bağlantılı. O dönemde üniversite giriş sınavı materyallerinin vaktinden önce sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntı yaklaşık 2 milyon öğrencinin geleceğini etkileyerek ülke genelinde bir protesto dalgasına yol açtı.

Öğrenciler ve aktivistler geçen aydan beri Delhi merkezinde kamp kurarak Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyor. Onlara göre bakanlık, sistemdeki yolsuzluk ve veri güvenliğini sağlayamadığı için doğrudan sorumludur. Durumun gerginleşmesi nedeniyle yetkililer, kargaşayı önlemek için dijital iletişimi kısıtlama kararı aldı.

Hindistan'da kitlesel etkinlikler veya protestolar sırasında internetin kesilmesi sıkça görülen bir uygulamadır. Hükümet bunu genellikle dezenformasyonun yayılmasını önlemek ve kamu düzenini sağlamakla gerekçelendiriyor. Ancak insan hakları savunucuları, bu tür önlemlerin ifade özgürlüğünü ve bilgi edinme hakkını ihlal ettiğini savunuyor.

Şu an için başkent merkezinde iletişimin ne zaman normale döneceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Protestocular ise talepleri karşılanana kadar bölgeyi terk etmeyeceklerini belirtiyor. Bu olay, Hindistan'ın eğitim sistemindeki reformlar ve devlet yönetiminde şeffaflık konusunu bir kez daha gündeme getirdi.