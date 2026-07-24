Rafael Leao Türkiye yolunda mı: Fenerbahçe, Milan yıldızı için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İtalya'nın Milan kulübü ve Portekiz milli takımının forveti Rafael Leao, kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam edebilir. Son haberlere göre, İstanbul temsilcisi Fenerbahçe oyuncu için ciddi bir yarışa girdi ve transfer konusunda belirleyici adımları atmaya hazırlanıyor. Bu transferin sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbol piyasasında da en ses getiren anlaşmalardan biri olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Corriere dello Sport'un verdiği bilgilere göre, Milan yönetimi yıldız oyuncusunu 50-60 milyon Euro civarında bir bedelle satmaya sıcak bakıyor. Kulüp, bu gelirle kadroyu güçlendirmeyi, özellikle Mario Gila ve Gonçalo Ramos gibi yeni oyuncuların transferi sonrası bozulan mali dengeyi düzeltmeyi hedefliyor. Şu anda Fenerbahçe temsilcileri, oyuncunun menajerleriyle görüşmek üzere Milano'ya ulaştı.

Yüksek maaş ve rekabet

Fenerbahçe, Rafael Leao için yıllık 10 milyon Euro maaş ve ek bonuslar teklif ediyor. Bu, Türkiye ligi için rekor seviyede bir rakam olarak dikkat çekiyor. İlginç olan ise, oyuncu için İstanbul'un bir diğer devi Galatasaray'ın da devrede olması. Ancak şu an için Fenerbahçe, teklif konusunda rakibinin oldukça önünde bulunuyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Rafael Leao'nun tatilinin bir kısmını Türkiye'de geçirmesi çeşitli söylentilere yol açmıştı. Futbolcunun kendisi ise yeni meydan okumalara hazır olduğunu ve İtalya'da Milan dışında başka bir kulüpte oynamayacağını belirtmişti. Eğer İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga devlerinden bir teklif gelmezse, Türkiye seçeneği onun için ana rota haline gelebilir.

Şimdilik Rafael Leao nihai kararını vermek için acele etmiyor. Oyuncunun kulübün Avustralya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor. Ayrıca futbolcunun Brezilya'daki ticari etkinliklerde yer alması planlanıyor. Milan ise resmi teklifi bekliyor ve transfer dönemi kapanmadan bu konuyu netleştirmek istiyor.

Hatırlatmak gerekirse, Rafael Leao geçtiğimiz dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımına karşı oynanan maçta da sahaya çıkmış ve gol atmayı başarmıştı. Uluslararası arenadaki ve kulüp düzeyindeki performansı birçok takımın dikkatini çekse de, şu ana kadar sadece Türk kulüpleri somut ve mali açıdan cazip tekliflerle masaya geliyor.