Arsenal 90'lar tarzındaki yeni deplasman formasını tanıttı

Londra kulübü Arsenal ve adidas markası, 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni deplasman formasını resmen tanıttı. Bu forma, kulüp tarihindeki en ikonik tasarımlardan biri olan 1990'ların başındaki efsanevi "Bruised Banana" (ezilmiş muz) stilinin modern bir yorumu niteliğinde. İngiltere Premier Ligi şampiyonu olarak yeni sezona hazırlanan "Topçular", bu forma ile kulüp tarihine saygı duruşunda bulunmayı amaçlıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Yeni forma, üzerinde 1991-1993 yıllarındaki orijinal tasarımı anımsatan geometrik çizgilerin yer aldığı koyu lacivert bir tabana sahip. Formada adidas'ın klasik Trefoil logosu ile kulüp arması, sarı ve kırmızı detaylarla uyum içinde kullanılmış. Goal.com'un haberine göre bu tasarım, sadece nostalji yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda takımın yeni zaferlere olan arzusunu da simgeliyor.

Tarih ve modernliğin uyumu

Yeni formanın tanıtım törenine takımın defans oyuncusu Riccardo Calafiori, orta saha oyuncusu Declan Rice, kulüp efsanesi Ian Wright ve kadın futbol takımının yıldızı Chloe Kelly katıldı. Tanıtım kapsamında futbolcular ve taraftarların yer aldığı özel kısa film serileri de gösterildi. Filmlerde, futbol formalarının taraftarlar için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ve kulüp gelenekleri konu alınıyor.

"Hepimiz bu formayla sahaya çıkmayı dört gözle bekliyoruz. 'Bruised Banana' tasarımının taraftarlarımız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz; bugün bile birçok insanın bu tarz kıyafetleri giydiğini görebilirsiniz. Böylesine zengin bir tarihe sahip formayı giymek bize ekstra motivasyon sağlıyor," dedi Riccardo Calafiori tanıtım sırasında.

Teknolojik açıdan forma, adidas'ın en yeni CLIMACOOL+ sistemi ile donatıldı. Bu teknoloji, futbolcuların vücut ısısını dengelemeye yardımcı olurken, nem yönetimi ve stratejik havalandırma bölgeleri sayesinde üst düzey bir konfor sağlıyor. Bu da sahadaki dinamik oyunlar sırasında sporcuların dayanıklılığını artırmaya hizmet ediyor.

Mikel Arteta yönetimindeki takım, unvanını korumayı ve büyük turnuvalarda başarı kazanmayı hedefliyor. Calafiori'nin de eklediği gibi, takım sadece geçmişiyle gurur duymuyor, aynı zamanda kendi yeni mirasını yaratmaya ve taraftarlara daha fazla mutlu an yaşatmaya kararlı. Yeni forma tam olarak bu fikri bünyesinde barındırıyor.

Arsenal'in 90'lardaki retro tarzı dünya genelinde olduğu gibi koleksiyonerler ve futbolseverler arasında çok popüler olduğundan, bu haberin taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Yeni formanın önümüzdeki günlerde resmi mağazalarda satışa sunulması planlanıyor.