Özbekistan milli takımının dünkü maçtaki performansı nasıl değerlendirildi?

Okyanus ötesindeki büyük futbol şöleni öncesinde oynanan Özbekistan ve Hollanda milli takımları arasındaki çetin mücadele, hala uzmanların ve taraftarların ilgi odağında. "Beyaz Kurtlar", güçlü rakibe karşı yiğitçe ve saygıdeğer bir direnç gösterse de, karşılaşma sonunda 1-2'lik skorla mağlup oldu. Bu heyecan verici mücadelenin ardından, uluslararası prestijli istatistik portalları ve futbol uzmanları sahada mücadele eden her bir futbolcumuzun performansını detaylıca analiz ederek hareketlerine puan verdi.

Yapılan rating analizlerine göre, Özbekistan milli takım kadrosunda en yüksek ve örnek gösterilecek performansa sahip iki futbolcu belirlendi. Bunlar, savunma hattında fedakarlık gösteren yetenekli stoper Jahongir O‘rozov ve sahanın ortasında büyük iş yükü üstlenen deneyimli orta saha oyuncusu Otabek Shukurov oldu. Her iki futbolcumuz da uzmanlar tarafından 6,7 puanla ödüllendirilerek takımın en iyileri olarak kabul edildi.

Aşağıda, istatistik portalları tarafından milli takımımız üyelerine verilen nihai puanları detaylıca inceleyebilirsiniz:

Kaleci hattı:

Otkir Yusupov — 6,3

Savunma kalesi:

Jahongir O‘rozov — 6,7

Abduqodir Husanov — 6,6

Rustam Ashurmatov — 6,5

Kanat bekleri:

Sherzod Nasrullayev — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Saha ortası ve orta saha:

Otabek Shukurov — 6,7

Akmal Mozgovoy — 6,2

Ofansif orta sahalar:

Abbosbek Fayzullayev — 6,5

Oston O‘runov — 6,1

Hücum hattı lideri:

Eldor Shomurodov — 6,2

Genel hesaplamalara göre, dünya devi olarak kabul edilen Hollanda'ya karşı oynanan bu son derece sorumluluk gerektiren karşılaşmada Özbekistan milli takımının ortalama takım ratingi 6,4 puan olarak gerçekleşti. Bu gösterge, temsilcilerimizin üst düzey takımlara karşı oynadıkları maçlarda da kaliteli ve sistematik futbol sergileyebildiklerinin bir kanıtıdır.

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