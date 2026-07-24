Michael Olise New York'taki amatör maçta herkesi büyüledi

·48·Spor
Michael Olise New York'taki amatör maçta herkesi büyüledi

Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldızı Michael Olise, beklenmedik hareketiyle futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Kısa süre önce sona eren Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan yetenekli kanat oyuncusu, New York sokaklarında sıradan amatörlerle futbol oynayarak hayranlarını şaşırttı. Bu olay, yıldız futbolcunun oyuna olan samimi sevgisini bir kez daha kanıtladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre 24 yaşındaki futbolcu, New York'taki halka açık sahalardan birinde GoodRec platformu tarafından düzenlenen bir maça katıldı. En ilginç yanı ise eski Crystal Palace yıldızının sahaya kramponlarla değil, sadece çoraplarla ve bol bir pantolonla çıkmasıydı. Buna rağmen teknik becerilerini sergileyerek sağ kanattan merkeze katetme gibi geleneksel tarzını konuşturdu.

Çorapla bile en iyisi

Maç sona erdiğinde Michael Olise tüm katılımcılarla fotoğraf çektirdi ve hayranlarıyla sohbet etti. Organizatörler sosyal medyada bu anları paylaşarak, "Bizi çoraplarla bile mağlup etti. New York'taki maçımıza geldiğin için teşekkürler!" diyerek minnettarlıklarını dile getirdiler. Bu durum, profesyonel futbolcuların sıradan taraftarlarla ne kadar yakın olabileceğini gösterdi.

Bu spontane buluşma, Olise için oldukça başarılı geçen sezonun mantıklı bir devamı oldu. Fransa milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda yedi asist yaparak Les Bleus için yeni bir rekor kırdı. Uluslararası arenadaki ve kulüp düzeyindeki performansı uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor.

Bilgi olarak, Michael Olise geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda 52 maça çıktı, 22 gol attı ve 31 asist yaptı. Münih yönetimi ve taraftarları, hücum oyuncusunun bu harika formunu yeni sezonda da korumasını umuyor.

Şu anda futbolcu kısa süreli tatiline devam ediyor. Yakında Bayern Münih kampına dönerek yeni sezon öncesi hazırlık antrenmanlarına katılması bekleniyor. Bundesliga devi, Dünya Kupası'nın son aşamalarına kadar ilerleyen liderlerinin fiziksel durumunu toparlama konusuna özel önem veriyor.

Michael OliseBayern MünihFutbolNew YorkBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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