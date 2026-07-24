Trump İran'a büyük saldırı ihtimalinden bahsetti: Tahran uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a öncekilerden daha kapsamlı bir saldırı düzenleme olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Axios muhabiri Barak Ravid'in bildirdiğine göre, Amerikan lideri karar vermeye yakın ve Washington olası bir operasyona hazır.

Tahran ise bu açıklamalara sert tepki gösterdi. İranlı yetkililer, ülkenin altyapısına yönelik herhangi bir saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

Trump: «Karar vermeye yakınım»

Axios muhabiri Barak Ravid, X sosyal ağında Trump ile yaptığı görüşmeden alıntılar paylaştı.

«İran'a büyük bir saldırı düzenleme olasılığını değerlendiriyorum. Öncekilerden daha da büyük. Karar vermeye yakınım. Buna tamamen hazırız» dedi ABD Başkanı gazeteciye.

Bu açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin daha tehlikeli bir aşamaya geçebileceğini gösteriyor.

Ancak şimdilik olası operasyonun kesin tarihi, hedefleri ve kapsamı resmi olarak açıklanmadı.

İran tehditleri «çaresizlik işareti» olarak nitelendirdi

İran Dini Lideri'nin danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin tehditlerini ve İran altyapısına yönelik olası saldırı açıklamalarını Washington'ın «çaresizliği» olarak değerlendirdi.

«Altyapıya yönelik saldırılara İran'ın cevabı sert ve kesin olacaktır» diye uyardı Rızai.

Rızai, ABD yönetiminin son hamlelerinin bir güç gösterisi değil, durumu kontrol etmedeki zorlukları yansıttığını vurguladı.

Rızai ayrıca Şalamçe'de hacılara yönelik düzenlenen saldırıya da değindi. Ancak sunulan bilgilerde bu olayın detayları ve ABD'nin dahli olduğuna dair kanıtlar açıklanmadı.

İran askeri komutanlığı da açıklama yaptı

Pars Today ajansının haberine göre, İran Merkez Askeri Komutanlığı «Hatemi'l-Enbiya» da Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Komutanlık açıklamasında ABD Başkanı'na yönelik oldukça sert ve hakaret içerikli ifadeler kullanılarak, İran altyapısına saldırı tehdidi kınandı.

EADaily de bu açıklamaya yer verdi. Ancak içerdiği duygusal ve hakaret içerikli ifadeler İran tarafının pozisyonunu yansıtmaktadır ve bağımsız bir gerçek olarak kabul edilmemelidir.

Altyapıya saldırı ne anlama gelebilir?

İran tarafının temel endişesi, ülkenin stratejik tesislerine yönelik olası saldırılarla ilgilidir.

Bu hedefler arasında teorik olarak şunlar yer alabilir:

enerji tesisleri;

askeri üsler;

ulaşım ve iletişim ağları;

petrol ve gaz altyapısı;

savunma sanayii tesisleri

yer alabilir.

Ancak ABD yönetimi hangi tesislerin değerlendirildiği konusunda resmi bir bilgi vermedi. Bu nedenle belirli hedefler hakkındaki tahminler doğrulanmamış durumdadır.

Yeni gerilim bölge için nasıl bir risk oluşturuyor?

ABD ile İran arasındaki doğrudan bir askeri çatışma, Orta Doğu'daki durumu ciddi şekilde etkileyebilir.

Olası sonuçlar arasında bölgedeki askeri çatışmanın genişlemesi, petrol fiyatlarının yükselmesi, deniz ticaret yollarında riskin artması ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerine karşı misilleme saldırıları riski bulunmaktadır.

Şu anda tarafların sert açıklamaları diplomatik çözüm imkanını daha da kısıtlıyor. Trump'ın nihai bir karar verip vermediği ve Tahran'ın olası cevabının ne olacağı, olayların seyrini belirleyecektir.

Sizce ABD ile İran arasındaki gerilim müzakereler yoluyla yumuşatılabilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin.