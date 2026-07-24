Arda Güler Real Madrid antrenmanlarında herkesi hayran bırakıyor

Real Madrid yeni sezon hazırlıklarına başlarken, takımın yetenekli Türk orta sahası Arda Güler teknik heyetin ilgi odağı oldu. AS gazetesinin haberine göre, futbolcu tatilden mükemmel bir fiziksel kondisyon ve kendini kanıtlama arzusuyla döndü. Sadece iki günlük antrenmanın ardından kulüp uzmanları onun gelişimini özel olarak vurguluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Valdebebas antrenman tesislerinde teknik heyetten biri Güler'in hareketlerini izlerken, "Adeta uçuyor" ifadesini kullandı. Bu söz takım içinde hızla yayıldı ve Türk oyun kurucunun yeni sezona ne kadar ciddi hazırlandığının bir simgesi haline geldi. Geçen sezonun son bölümünde parlak bir performans sergileyen futbolcu, artık ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

Rekabet ve yeni meydan okumalar

Real Madrid kadrosundaki rekabetin artması nedeniyle Arda Güler için yeni sezonun kolay geçmeyeceği kesin. Takıma Bernardo Silva gibi deneyimli bir isim katıldı, ayrıca Brezilyalı yetenek Endrick'in de sağ kanatta rekabet yaratması bekleniyor. Eğer Mastantuono kiralanmazsa, o da Güler'in ana rakiplerinden biri olabilir. Ancak Türk yıldız bu zorluklardan korkmuyor.

Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 51 maça çıkan Güler, 6 gol atıp 14 asist yapmayı başardı. Dikkat çekici olan ise, yaptığı 8 asistin doğrudan Kylian Mbappé'ye gitmiş olması. İki futbolcu arasındaki saha içi uyum ve iş birliğinin, Madrid ekibinin hücum hattındaki yeni silahı olması bekleniyor.

Güler'in erken dönüşü ve antrenmanlardaki aktifliği, ona diğer takım arkadaşlarına kıyasla belirli bir avantaj sağlıyor. Geçen sezonun kritik anlarında üstlendiği sorumluluğu daha da artırmayı ve teknik heyetin güvenini tam olarak boşa çıkarmamayı hedefliyor. Türkiye milli takımının büyük turnuvadaki başarısızlığının ardından futbolcu, tüm odağını kulüp kariyerine çevirdi.

Şu anda futbolcunun kariyerindeki en iyi fiziksel kondisyonunda olduğu belirtiliyor. Hızı, topla ilişkisi ve oyun görüşü teknik ekip tarafından yüksek puan alıyor. Real Madrid yönetimi de Güler'in potansiyeline büyük güven duyuyor ve onu takımın gelecekteki liderlerinden biri olarak görüyor.