Borussia Dortmund, Said El Mala için teklif yaptı: Anlaşma sağlanamadı

·32·Spor
Borussia Dortmund, Said El Mala için teklif yaptı: Anlaşma sağlanamadı

Alman kulübü Borussia Dortmund, Köln'ün yetenekli forveti Said El Mala'nın transferi için resmi bir teklifte bulundu. Ancak Dortmund'un ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Sky Sport'un haberine göre, Köln yönetimi teklif edilen rakamı oyuncunun piyasa değerinin oldukça altında buluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Borussia Dortmund, 19 yaşındaki futbolcu için toplam 42 milyon Euro teklif etti. Bu paket; 26 milyon Euro garanti ücret, 8 milyon Euro kolay ulaşılabilir bonuslar ve 8 milyon Euro da zorlu şartlara bağlı ek ödemeleri içeriyordu. Ancak Köln, bu teklifi değerlendirmeye bile almadan reddetti.

Brentford ile yaşanan başarısız transfer süreci

Köln kulübünün bu katı tutumu tesadüf değil. Daha önce İngiliz kulübü Brentford, Said El Mala için 50 milyon Euro (45 milyon garanti ve 5 milyon bonus) ödemeye hazır olduğunu belirtmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer, son anda futbolcunun annesinin ve danışmanının nihai onayı vermemesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Şu anda Köln, yıldızını Brentford'un teklif ettiği rakamın altına bırakmak istemiyor. Borussia Dortmund'un ise transfer piyasasında rekabetçi olabilmesi için teklifini önemli ölçüde artırması gerekiyor. Aksi takdirde, Bundesliga ikincisi genç yeteneği kadrosuna katamayabilir.

Köln teknik direktörü Rene Wagner, transfer söylentilerinin Said El Mala'nın antrenmanlardaki moralini etkilemediğini vurguladı. Teknik direktöre göre futbolcu profesyonel davranıyor ve her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Rene Wagner, "Her gün kendisini takımın tam bir parçası olarak gösteriyor ve aklının başka yerde olduğuna dair hiçbir işaret vermiyor" dedi.

Buna rağmen, kulüp sportif direktörü Thomas Kessler müzakerelere kapının açık olduğunu belirtti. Kessler'e göre, teklif edilen miktar kulübün beklediği seviyeye yaklaşırsa yönetim masaya oturabilir. Şimdilik Said El Mala Köln'de kalmaya devam ediyor ancak transfer dönemi kapanana kadar durumun değişme ihtimali yüksek.

Borussia DortmundKölnSaid El MalaTransferBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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