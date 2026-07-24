Guardiola İtalya Milli Takımı'nın teklifini neden reddetti?

·67·Spor
Guardiola İtalya Milli Takımı'nın teklifini neden reddetti?

Pep Guardiola İtalya milli takımını çalıştırma olasılığını değerlendirdi, ancak sonunda teklifi kabul etmemeye karar verdi. Ünlü teknik direktör şimdilik futbola ara verip ailesine daha fazla zaman ayırmayı planlıyor.

İnsider Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Guardiola İtalya Futbol Federasyonu'nun teklifini birkaç gün boyunca ciddi şekilde değerlendirdi. Ancak futbola dönüşü daha ileri bir tarihe ertelenecek.

Guardiola nihai kararını verdi

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol teknik direktör bu hafta İtalya milli takımını çalıştırma olasılığını görüştü.

Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından Guardiola teklifi reddetmeye karar verdi.

Pep, şu aşamada yeni bir takımla çalışmaya başlamaktansa dinlenmeyi ve enerji toplamayı tercih etti.

Şu an için İtalya Futbol Federasyonu'ndan görüşmeler ve Guardiola'nın kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığına dair bilgi yok.

Pep neden İtalya seçeneğinden vazgeçti?

Kaynağa göre, Guardiola'nın kararı sportif sonuçlar veya sözleşme şartlarıyla değil, kişisel planlarıyla ilgili.

Teknik direktör:

  • ailesine daha fazla zaman ayırmak;

  • uzun yıllar süren kariyerinden sonra dinlenmek;

  • fiziksel ve zihinsel enerjisini tazelemek;

  • futbola uygun bir zamanda dönmek istiyor.

Bu nedenle şimdilik bir kulüp veya milli takım yönetimiyle ilgili yeni bir projeye başlamamayı uygun gördü.

«Manchester City»de tarihi bir dönem yarattı

Pep Guardiola'nın son görev yeri «Manchester City» idi. İngiliz kulübünde on sezon boyunca görev yaparak takımı ülke ve Avrupa futbolunun en güçlü kulüplerinden biri haline getirdi.

Turnuva

Kazanılan kupa

İngiltere Premier League

6 kez

UEFA Şampiyonlar Ligi

1 kez

Guardiola, City'de topa sahip olma, yüksek pres ve pozisyonel hücuma dayalı bir oyun tarzı oluşturdu. Onun dönemi kulüp tarihindeki en başarılı süreçlerden biri oldu.

İtalya milli takımı başka aday arıyor

Guardiola'nın ret cevabından sonra İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük için başka adayları değerlendirmesi gerekecek.

Pep'in kendisinin ise futbola ne zaman ve hangi takımla döneceği şimdilik belirsiz. Bir sonraki durağının bir kulüp mü yoksa bir milli takım mı olacağı sorusu açık kalmaya devam ediyor.

Ancak Guardiola gibi bir uzmanın her kararının futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdığı şüphesiz.

Sizce Guardiola kariyerine bir kulüpte mi devam etmeli yoksa bir milli takımı mı çalıştırmalı? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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