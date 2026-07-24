Maresca'nın City'deki ilk kampı: Kimler kadroda kalacak?

"Manchester City"nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, sezon öncesi hazırlıklarına 23 futbolcuyla başladı. Yıldız oyuncuların çoğu henüz takıma dönmemişken, kiralıktan dönenler ve akademi yetenekleri teknik direktörün güvenini kazanmak için eşsiz bir fırsat yakaladı.

İlk antrenmanlarda geçen sezon as kadroda düzenli forma giyen oyunculardan Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov ve Phil Foden yer alıyor. Maresca'nın önündeki temel görev; kimin takımda kalacağını, kimin kiralanacağını ve kimlerle yolların ayrılacağını belirlemek.

Yıldızlar takıma kademeli olarak dönecek

Rodri, Erling Haaland, Marc Guéhi, Elliot Anderson ve Jérémy Doku gibi isimler henüz genel antrenmanlara katılmadı.

Bu nedenle ilk günlerde odak noktası; gençler, kiralıktan dönenler ve geçen sezon daha az süre alan oyuncular üzerinde.

Maresca için bu dönem her adayı yakından değerlendirme fırsatı sunarken, futbolcular için de yeni hocada olumlu bir ilk izlenim bırakmanın en iyi yolu.

Khusanov için önemli bir fırsat doğdu

Abdukodir Khusanov, Maresca'nın ilk antrenmanlarına katılan as kadro üyelerinden biri oldu.

22 yaşındaki stoper, 2025/2026 sezonunda Manchester City formasıyla ilk tam sezonunu geçirerek savunmadaki güven veren performansıyla dikkat çekti. İngiltere Lig Kupası ve Federasyon Kupası'ndaki başarılarda pay sahibi oldu.

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki macerasının grup aşamasında sona ermesi, Khusanov'un kulübe erken dönmesini sağladı. Şimdi Maresca'nın taktiksel taleplerini herkesten önce benimseyip as kadrodaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Özellikle Marc Guéhi ve diğer savunmacılar henüz kampa katılmamışken, Khusanov antrenmanlarda daha fazla sorumluluk alabilir.

Donnarumma ilk günden hazır

Kaleciler arasında tüm gözler Gianluigi Donnarumma'nın üzerinde.

İtalya milli takımının Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle 27 yaşındaki eldiven, yaz boyunca tam dinlenme ve yeni sezona hazırlanma fırsatı buldu. Sonuç olarak Maresca, as kalecisini ilk günden itibaren iyi bir fiziksel durumda teslim aldı.

Donnarumma'nın yedeği olarak tecrübeli Marcus Bettinelli hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca genç kaleciler Oliver Watmuff ve Jack Wint de kampa dahil edildi.

18 yaşındaki Watmuff, geçen sezonu Rochdale'de kiralık geçirip 39 maçın 18'inde kalesini gole kapattı. Asya turu bittikten sonra tekrar kiralanabilir.

Savunmada rekabet kızışacak

Khusanov'un yanı sıra Vitor Reis de as kadroya girmek için mücadele edecek. 20 yaşındaki Brezilyalı, Girona'daki kiralık döneminde La Liga'nın önde gelen forvetlerine karşı oynayarak önemli bir tecrübe kazandı.

Rico Lewis'in geleceği ise henüz net değil. Nottingham Forest ve Everton'ın onu takip ettiği söyleniyor. Savunma ve orta sahada oynayabilmesi Lewis'i kullanışlı bir oyuncu yapsa da, düzenli oyun süresi kararlarını belirleyebilir.

Max Alleyne de kiralıktan döndü. Steven Mfuni ise sakatlıktan çıktıktan sonra Championship kulüplerinden birine geçici olarak gönderilmesi muhtemel.

Foden, Maresca ile yeniden başlıyor

Phil Foden, geçen sezon Premier Lig'de 34 maçta 7 gol ve 5 asistle oynadı. Ancak İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

Büyük turnuvada yer almaması, 26 yaşındaki oyuncuya yeni sezon öncesi tam hazırlık yapma imkanı tanıdı.

Foden, Maresca'nın hücum sistemindeki kilit isimlerden biri olabilir. Ancak yeni hocanın taleplerine uyum sağlayıp Avrupa'nın en tehlikeli hücum orta sahalarından biri olduğunu tekrar kanıtlaması gerekiyor.

Nico Gonzalez ve Echeverri için kritik kamp

Nico Gonzalez, geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig'de 11 maçta forma giydi ancak yoğun rekabet nedeniyle çoğu zaman yedek kaldı.

Şu an temsilcileri diğer kulüplerden gelen ilgiyi değerlendiriyor. Bu yüzden sezon öncesi kampı, Nico için Maresca'yı ikna etmedeki son önemli şanslardan biri olabilir.

Claudio Echeverri'nin geleceği de belirsiz. Arjantinli oyuncu Bayer Leverkusen ve Girona'da kiralık oynadı. Şimdi teknik ekip onu as kadroda tutma veya bir sezon daha kiralama konusunu karara bağlayacak.

Savio da kendini göstermesi gereken isimlerden. Tottenham'ın ilgisi var ve Maresca'nın nihai değerlendirmesi Brezilyalının geleceğini etkileyebilir.

Akademi gençleri için büyük fırsat

Kampta kulüp akademisinden birçok yetenekli isim de yer alıyor.

Floyd ve Tyrone Samba, aynı sezonda İngiltere Gençlik Kupası finalinde gol atan kardeşler olarak dikkat çekiyor. 17 yaşındaki oyuncular Maresca'ya potansiyellerini gösterme şansı buldu.

Xavier Parker ile İngiltere'nin önde gelen kulüpleri ilgileniyor. City ise 16 yaşındaki orta sahayı uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olarak tutmaya çalışıyor.

Divine Mukasa, Championship'teki kiralık döneminden tecrübe kazanarak döndü. Ryan McAidoo ise as takımdaki ilk maçından sonra kulüp akademisinin en umut verici kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

Leicester'dan 10 milyon sterline alınan 17 yaşındaki Jérémy Monga da Maresca'nın yakın takibinde olacak. Championship tarihinin en genç golcüsü olarak Jude Bellingham'a ait rekoru kırmıştı.

Forvetlerin geleceği de belirsiz

Divin Mubama, geçen sezon Championship'te 1600 dakikadan fazla süre alıp 5 gol ve 1 asiste imza attı.

Maresca, kamp süresince 21 yaşındaki forvetin as kadroya hazır olma seviyesini ölçecek. Yeterli süre alamazsa tekrar kiralanabilir.

Mahamadu Sangare ise geçen sezon 30 maçta 15 gol ve 3 asistle oynadı. Buna rağmen 19 yaşındaki Fransız'ın Ligue 1 veya Bundesliga kulüplerinden birine kiralanması bekleniyor.

Maresca ile çalışmaya başlayan 23 futbolcu

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Oliver Watmuff, Jack Wint.

Savunmacılar: Rico Lewis, Brooklyn Nfonkeu, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Steven Mfuni.

Orta saha ve kanat oyuncuları: Christian McFarlane, Nico Gonzalez, Floyd Samba, Claudio Echeverri, Phil Foden, Tyrone Samba, Xavier Parker, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Jérémy Monga, Savio.

Forvetler: Divin Mubama, Mahamadu Sangare.

Yeni kadro kararları yaklaşıyor

Sportif direktör Hugo Viana ve Enzo Maresca yaz boyunca yeni kadroyu şekillendirmek için çalışacak.

Yıldızlar döndükçe rekabet daha da artacak. Şu an antrenmanlarda olan oyuncuların vakti kısıtlı: Maresca'da iyi izlenim bırakmalılar, aksi takdirde kiralık veya transfer seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacaklar.

Abdukodir Khusanov, Donnarumma ve Foden gibi as kadro üyelerinin yanı sıra Jérémy Monga, Samba kardeşler ve Xavier Parker gibi genç yeteneklerin aynı kampta toplanması, City'de yeni dönemin nasıl şekilleneceğini gösteriyor.

Sizce Abdukodir Khusanov, Maresca yönetiminde as savunmacı statüsünü sağlamlaştırabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.