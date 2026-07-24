Barcelona'da beklenmedik isyan: Ferran Torres, Flick'i reddedip PSG'ye gidiyor

·162·Spor
Barcelona'da beklenmedik isyan: Ferran Torres, Flick'i reddedip PSG'ye gidiyor

Katalonya devi Barcelona'nın çevresinde yeni bir sansasyonel transfer krizi patlak veriyor. Takımın yetenekli forveti Ferran Torres yakın zamanda Fransa'nın PSG kulübüne transfer olabilir. İspanya'nın saygın El Desmarque gazetesinin haberine göre, oyuncu 'blaugranas'ın sunduğu yeni sözleşme şartlarından hiç memnun değil ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Zamin.uz bu beklenmedik transfer söylentisini ve perde arkasındaki gerçek nedenleri analiz ediyor.

1. Hansi Flick ve maaş krizi: Torres neden kırgın?

Ferran Torres Katalan kulübü yönetiminin sunduğu yeni sözleşme teklifinden ve sahadaki rolünden tamamen mutsuz. Oyuncu, takımda yeterince değer görmediğini hissediyor ve şartlar acilen iyileştirilmezse soyunma odasından ayrılmaya hazır.

  • Maaş sorunu: Teklif edilen yeni maaş miktarı, oyuncunun taleplerini karşılamaktan çok uzak.

  • Hansi Flick faktörü: Yeni teknik direktör Hansi-Dieter Flick yönetiminde Torres'e ilk 11'de garanti bir yer ve yeterli oyun süresi verilmiyor.

2. Luis Enrique çağrısı: PSG'de kilit rol

Paris kulübünün teklifi hakkında oyuncunun menajerleri çoktan bilgilendirildi. Torres için bu seçenek oldukça cazip görünüyor.

İçeriden gelen bilgilere göre:

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Ferran Torres'in yeteneklerini çok iyi biliyor ve onu Paris ekibinin yenilenen kadrosunda önemli, lider bir rolde kullanmaya hazır. Bu faktör, oyuncunun kararında belirleyici olabilir.

Barcelona ve PSG: Torres için karşılaştırmalı analiz

Kriterler ve Faktörler

Barcelona'da

PSG'deki beklenti

Teknik direktör yaklaşımı

Hansi Flick (Yedek ve rotasyon)

Luis Enrique (İlk 11 garantisi)

Finansal şartlar

Düşük maaş

Yüksek maaş ve cazip bonuslar

Kulüpteki statüsü

Değersiz hissetme

Takımın ana forvetlerinden biri

3. Deco 50 milyon Euro istiyor: Transfer detayları

Ferran Torres'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak kulübün sportif direktörü Deco, durumu uzatmak istemiyor.

Gelen bilgilere göre, Katalan kulübü yönetimi oyuncunun olası transferi için yaklaşık 50 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Eğer PSG bu rakamı ödemeyi kabul ederse, transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir.

Sizce Torres doğru kararı mı veriyor?

Ferran Torres'in PSG'ye transferi, her iki kulüp için de yaz transfer döneminin en büyük olaylarından biri olabilir.

Bu sıcak futbol haberini Barcelona ve PSG taraftarı olan arkadaşlarınızla ve spor gruplarınızla hemen paylaşın!

Ferran Torres Barcelona'da mı kalmalı yoksa Luis Enrique'nin yanına mı gitmeli? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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